Watch News：模擬朔望軌道 表盤加上月份環

【明報專訊】在兩德統一後，Ferdinand Adolph Lange的曾孫Walter Lange希望能重振家族的製表工藝，於是註冊了A. Lange & Söhne這個品牌（即A. Lange和兒子的意思），並在1994年推出重建後的第一款腕表：Lange 1。

每隔122.6年校正一天

經過20多年發展，A. Lange在高級鐘表再次穩佔一席，Lange 1亦成為品牌最為人熟悉的系列。今年全新面世的Lange 1 Perpetual Calendar腕表在表盤外圍加上月份環，在不影響表盤的顯示底下，外圈每個月推動一格。環形月份與品牌大日曆顯示、逆跳星期和閏年顯示協同運作。以18K白金或18K玫瑰金製作的月相，能準確模擬月球29天12小時44分3秒的朔望軌道，因此每隔122.6年才需校正一天。

另外特別為女士而設的Little Lange 1 Moon Phase腕表，其18K白金表殼內配搭閃爍的深藍色砂金石，砂金石內的銅色顆粒綻放璀璨光彩，令人聯想到星光熠熠的夜空。

●查詢：A. Lange & Söhne 2312 2085

整理：張曉冬

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