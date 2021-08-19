show case：重新演繹自然風光 芬蘭印花布藝綻放70年

【明報專訊】還記得多年前於香港的一間小店，看見一個用色鮮艷，印上造型奔放的花卉印花布袋，雖然只是區區布袋，卻令人一見難忘。當時的互聯網未及今天發達，幾經查探才知道這是來自芬蘭的Marimekko，印花則是其經典的Unikko（罌粟花）。後來得有心人把品牌正式引入香港，專門店擺滿不同的印花布藝、家品和時裝，事隔多年的今天走入店舖，依然能夠勾起當年的難忘感覺，大概就是那種一見而生的愉悅感。今年是Marimekko創立70周年慶，品牌搞作甚多，除了Unikko外，還推出很多超出固有印象的印花產品，正好為這個悶悶不樂的疫下市面，帶來難得的正能量。

創立於1951年的Marimekko，趁70周年搞作頻頻。3月的春夏系列以Mansikka（士多啤梨）和Mansikkavuoret（士多啤梨山脈）兩個可愛生果圖案為重點，輕易為夏日帶來甜美繽紛的氣氛，還分別於ifc的city'super和金鐘太古廣場開設期間限定店。5月與出版社Thames & Hudson合作出版Marimekko《印花製作的藝術》，共272頁的畫冊收錄了品牌多年精彩的檔案圖片，還有Vogue雜誌美國版知名歷史檔案編輯Laird Borelli-Persson撰文，甚具收藏價值。

聯乘adidas 伙拍新銳設計師

6月則推出與adidas的聯乘系列，這亦是Marimekko少有的與運動品牌的合作，把大膽鮮明的印花與型格實用的運動服融合；同月亦與海港城推出環保餐盒套裝，包括餐盒、餐具及印花風呂敷（furoshiki），風呂敷可作餐巾、餐墊或包裹整個餐盒套裝之用，環保實用。8月中推出第3波的Co-created膠囊系列，聯乘單位為年輕日本設計師Wataru Tominaga。此君甚具來頭，先後於日本、英國和芬蘭遊學，2016年於第31屆法國耶爾國際時裝、攝影與配飾藝術節中贏得了評審團「品銳至尚大獎」，也在巴黎Le Pavillon Neuflize OBC東京宮擔任駐場藝術家，其後入選《福布斯》「30位30歲以下亞洲藝術名人」，2020年推出了他的首個個人系列。在Co-created膠囊系列中，Wataru Tominaga重新演繹Marimekko的經典設計，把不同顏色的Unikko（罌粟花）和Lokki（海鷗）印花精心拼貼，這個Co-created膠囊系列亦首次包含家品和布藝產品。

秋冬系列 對大自然表愛意

來到今年的早秋及秋冬系列，品牌特別把焦點放在大自然和諧共生這概念上。早秋系列概念是為對大自然及一切生物表達愛意，提倡公平相待萬物，系列包括品牌少見的經典動物紋印花圖案如Vuolu（雕刻圖案）和Kiikari（望遠鏡），還有由設計師Maija Isola於1970年設計的豹紋印花圖案Kaksoset（雙胞胎）與Musta Tamma（黑馬）等，令衣飾展現少有的大地原始氣息。大多數單品均採用可持續生產的環保面料，部分還使用循環再用的剩餘染料，以配合系列對大自然表達愛意的主題。秋冬系列則以未來自然風光為靈感，並藉品牌70周年慶重新詮釋7條經典的連身裙，剪裁各異但穿起來隨性自在。印花取材自世界各地的壯麗景色，我們常見的Unikko印花為配合主題，變奏成Maisema-Unikko（風景中的罌粟花），另外原創於1985年的Pilvi（雲朵）及1986年的 Pauhu（咆哮），則有別於其他繽紛童趣的款式，而是有如現代藝術抽象畫風的印花。皮革手袋除了換上新色系的Karla及Gratha外，還有簡潔大方的新款手袋Joutuisa，所用皮革均來自畜牧肉類生產為目的而豢養的家畜，善用資源之餘亦為環保出力。

●查詢：Marimekko 2203 4218（銅鑼灣店）

文：溫兆明

模特兒：Alina ME（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com