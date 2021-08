學好基本化妝技巧 變身美男子

【明報專訊】《紐約時報》英文版以「This Boy Band Is the Joy That Hong Kong Needs Right Now」來形容人氣男團MIRROR,不得不承認,無論閣下是不是他們的歌迷,每當看到他們的身影,總予人一種快樂的感覺。他們不但代表一份團結力量,還因為可愛俊俏的外表,為這座城市帶來正能量。也許多看美麗的人和事,確實會令人的安多酚上升。能夠令自己變得好看,相信亦同樣能把快樂感染別人。且聽專業化妝師教路,拿起化妝品,像MIRROR般「執靚」自己!

◆面部妝容

修理眉毛 自然妝效

問:男仔化妝示人,怎樣才可以顯得又靚又乖,不會給人太誇張的感覺?

答:男生的妝容重點講求乾淨、整潔,想化出自然的妝效,可以先用保濕日霜,然後塗防曬,再使用控油base,最後加上碎粉便完成。另外,我亦建議男生要修理好眉毛,可以使用淺啡色的塑眉產品,輕輕畫眉,填補眉毛空隙及稀疏不均。

問:年輕人很容易出現面部瑕疵,例如生暗瘡、出現黑眼圈,在化妝上可以怎樣遮掩?

答:如果需要遮掩黑眼圈或是鬚根,可以選擇傾向橙色的遮瑕液,在需要遮掩的位置輕輕塗抹;若需要遮蓋暗瘡的話,則建議使用遮瑕膏,由於長暗瘡的位置,通常比較容易出油,高度的遮瑕產品,可以令妝效更持久。

◆唇妝

選奶茶色系唇膏 用掃輕輕上色

問:若男生想走嬌俏路線,塗唇膏示人,可以選擇什麼色系,看起來才自然?

答:建議可以挑選奶茶色系的唇膏,不過塗唇膏的方式就與女生不同,唇色不應顯得「太實」,可以使用唇掃輕輕上色。若然「重手」了,可以用紙巾輕輕印走。

問:怎樣卸走唇膏才正確?

答:可以使用卸妝油,不過男生通常比女生粗心,甚少會講究地用棉花卸妝,其實不用棉花卸走唇膏也可以,可以指腹在唇部打圈清潔。在清潔面部的時候,再用洗面霜清潔唇部。

◆防曬清潔護理

用清潔力度較強卸妝油

問:男士通常沒有耐性逐個步驟塗防曬、妝前修護底霜。外出前,可以怎樣快捷地做到防曬、具妝效感的靚樣?

答:使用日霜後,可以塗有色隔離霜或素顏霜。若比較懶的話,則可以使用集不同功能於一身的防曬霜。另外,亦可以使用質地輕薄的遮瑕液,輕輕在面上推開,用作較大位置遮瑕。

問:塗上防曬產品後,建議男士使用什麼類型的卸妝產品?

答:應該使用清潔力度較強的卸妝油,因為很多防曬產品中都有熒光劑成分,若沒有徹底清理殘餘物,便會導致阻塞毛孔。至於市面上的卸妝潔膚紙,其實僅適合短時間使用,例如早上塗了防曬外出運動,便可以使用卸妝紙先清潔面部再洗面。而每天晚上的潔面程序,都應該使用卸妝油。

● Chris Lam:入行20年的資深化妝師,曾參與雜誌、報紙、廣告、品牌lookbook和電影等工作,亦曾與不少知名品牌如Balenciaga、Michael Kors合作。設立化妝studio,培育化妝人才。

文:劉詩言

編輯:陳淑安

美術:謝偉豪

