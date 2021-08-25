學好基本化妝技巧 變身美男子

【明報專訊】《紐約時報》英文版以「This Boy Band Is the Joy That Hong Kong Needs Right Now」來形容人氣男團MIRROR，不得不承認，無論閣下是不是他們的歌迷，每當看到他們的身影，總予人一種快樂的感覺。他們不但代表一份團結力量，還因為可愛俊俏的外表，為這座城市帶來正能量。也許多看美麗的人和事，確實會令人的安多酚上升。能夠令自己變得好看，相信亦同樣能把快樂感染別人。且聽專業化妝師教路，拿起化妝品，像MIRROR般「執靚」自己！

◆面部妝容

修理眉毛 自然妝效

問：男仔化妝示人，怎樣才可以顯得又靚又乖，不會給人太誇張的感覺？

答：男生的妝容重點講求乾淨、整潔，想化出自然的妝效，可以先用保濕日霜，然後塗防曬，再使用控油base，最後加上碎粉便完成。另外，我亦建議男生要修理好眉毛，可以使用淺啡色的塑眉產品，輕輕畫眉，填補眉毛空隙及稀疏不均。

問：年輕人很容易出現面部瑕疵，例如生暗瘡、出現黑眼圈，在化妝上可以怎樣遮掩？

答：如果需要遮掩黑眼圈或是鬚根，可以選擇傾向橙色的遮瑕液，在需要遮掩的位置輕輕塗抹；若需要遮蓋暗瘡的話，則建議使用遮瑕膏，由於長暗瘡的位置，通常比較容易出油，高度的遮瑕產品，可以令妝效更持久。

◆唇妝

選奶茶色系唇膏 用掃輕輕上色

問：若男生想走嬌俏路線，塗唇膏示人，可以選擇什麼色系，看起來才自然？

答：建議可以挑選奶茶色系的唇膏，不過塗唇膏的方式就與女生不同，唇色不應顯得「太實」，可以使用唇掃輕輕上色。若然「重手」了，可以用紙巾輕輕印走。

問：怎樣卸走唇膏才正確？

答：可以使用卸妝油，不過男生通常比女生粗心，甚少會講究地用棉花卸妝，其實不用棉花卸走唇膏也可以，可以指腹在唇部打圈清潔。在清潔面部的時候，再用洗面霜清潔唇部。

◆防曬清潔護理

用清潔力度較強卸妝油

問：男士通常沒有耐性逐個步驟塗防曬、妝前修護底霜。外出前，可以怎樣快捷地做到防曬、具妝效感的靚樣？

答：使用日霜後，可以塗有色隔離霜或素顏霜。若比較懶的話，則可以使用集不同功能於一身的防曬霜。另外，亦可以使用質地輕薄的遮瑕液，輕輕在面上推開，用作較大位置遮瑕。

問：塗上防曬產品後，建議男士使用什麼類型的卸妝產品？

答：應該使用清潔力度較強的卸妝油，因為很多防曬產品中都有熒光劑成分，若沒有徹底清理殘餘物，便會導致阻塞毛孔。至於市面上的卸妝潔膚紙，其實僅適合短時間使用，例如早上塗了防曬外出運動，便可以使用卸妝紙先清潔面部再洗面。而每天晚上的潔面程序，都應該使用卸妝油。

● Chris Lam：入行20年的資深化妝師，曾參與雜誌、報紙、廣告、品牌lookbook和電影等工作，亦曾與不少知名品牌如Balenciaga、Michael Kors合作。設立化妝studio，培育化妝人才。

● 查詢：Aesop 2673 3468 Benefit Cosmetics 2110 9528 Dior Beauty 2870 0543 Laura Mercier 2831 3947 La Roche-Posay 2114 0293 Nars 5808 5441 POLA 2368 0019 Sephora Hong Kong 3168 4088 shu uemura 3695 3117

文：劉詩言

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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