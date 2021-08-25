掌中戈壁沙漠 回歸探險初心

【明報專訊】腕表的功能是記錄時間，其設計自然亦要經得起時間考驗。雖說如此，但腕表也受潮流影響，偶爾有不同的趨勢風向，例如由時裝界帶起的運動造型潮流，令運動表、潛水表款成近年大熱。表盤用色方面，則由傳統的銀、白、米色調，發展到近年一浪浪的藍、綠色熱潮。正當所有品牌也浸沉在一片藍綠色調時，今年Montblanc卻選擇回歸傳統，重投黑啡色的懷抱，以實用功能取勝。

疫情雖然限制大家不能遠行，卻也令不少人更關注身心健康，每逢假期，遊山玩水的人不在少數。戶外活動時需要堅固耐用的腕表，Montblanc 1858系列的定位正是適合探險佩戴的腕表。在1920和1930年代時，Minerva表廠（現為Montblanc旗下）製作的專業計時表非常精準、易讀和堅固，可抵禦極端環境，專為軍事用途而設，品牌今時今日亦繼承表廠當時的探險精神，以1858系列一系列工具腕表延續其功能和實用風格。

描繪戈壁烈火危崖 向探險家致敬

品牌之前推出的腕表，以山嶽冒險、探索森林與冰川為主題，今年的1858系列Geosphere腕表限量款則從沙漠獲取靈感，向探險家Reinhold Messner致敬。他曾在2004年，以5個星期獨自徒步橫越戈壁沙漠，經歷嚴寒與炎夏的挑戰，完成長達2000公里的旅程，他亦是第一個獨自登上珠穆朗瑪峰的登山者，並創下不使用輔助氧氣登上珠穆朗瑪峰的紀錄。

Geosphere表款配備兩個獨特的弧面南北半球旋轉地球儀和自製世界時間功能。腕表重現岩石地帶的色調，青銅表殼經微噴處理，搭配雙向旋轉拋光棕色陶瓷表圈，煙熏啡色和米白色漆面表盤，以及展現復古風格的棕色Sfumato小牛皮表帶。腕表表背飾有獨特的鐫刻圖案，描繪戈壁沙漠著名的烈火危崖「巴彥扎格」，是Messner穿越沙漠時途經的景點，以發現大量古生物化石而聞名。1920年，美國古生物學家Roy Chapman Andrews在此地發現恐龍蛋化石和迅猛龍骨骸，他將此地命名為「烈火危崖」，因為這裏的砂岩峭壁在夕陽映照下，呈現如熊熊烈火的橙紅色調。表背同時亦刻有羅盤圖案和象徵風的飾紋，靈感來自傳統蒙古飾品。

品牌採用特殊技術，在表背刻上呈現立體效果的戈壁沙漠圖案，層次分明，效果逼真。先以鈦金屬製作表背底蓋，然後以雷射鐫刻圖案，形成浮雕效果，再以雷射技術完成霧面與拋光等處理，不同色彩由雷射產生的氧化作用形成。腕表搭載MB 29.25自動機芯，配備獨特複雜功能，兩個弧面旋轉半球地球儀，分別位於6時和12時位置，地球儀周圍刻有24小時刻度，搭配鍍玫瑰金與棕色日夜顯示。9時位設有第二時區顯示，3時位則設有日期視窗。腕表限量1858枚。

全黑色表盤設計

除了向探險家Reinhold Messner致敬的限量版Geosphere腕表以外，今年的1858系列亦推出非限量的Geosphere腕表，和同樣限量1858枚的自動上鍵腕表和自動計時腕表。非限量版Geosphere腕表配搭精鋼表殼和表鏈，和另外兩枚腕表一樣用上全黑色的表盤設計。腕表功能設置容易，先拉出表冠到第二段，將GMT/UTC線與倫敦子午線（半球體上以黑線顯示）對齊，以調整旋轉半球地球儀。然後將表冠按回第一段，按本地時間設置時針（此時地球儀不會轉動）並調整日期。最後，以10時位置的調校器設定9時位置的第二時區，以顯示家鄉時間。

自動上鏈腕表則搭配直徑40毫米的緞紋磨砂精鋼表殼與纖薄弧形表耳，表背鐫刻白朗峰山脈、羅盤和冰鎬圖案，代表品牌的山峰探險精神，並備100米防水。自動計時腕表的直徑為42毫米，表殼經拋光和緞紋磨砂雙重處理，位於3時和9時位置的雙計時小表盤，設計靈感源自Minerva歷史經典計時表，搭配Super-LumiNova夜光塗層的米白色阿拉伯數字時標和微拱形大教堂風格指針，設計帶復古美感，跟另外幾枚腕表一樣，均通過「Montblanc實驗室500小時品質測試」，確保性能穩定可靠。

●查詢：Montblanc 2367 7266

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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