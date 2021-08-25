Watch News：「超輕量」Monsieur走進賽車領域

【明報專訊】專為男性而設的Chanel Monsieur腕表系列自2016年誕生以來，每年都推出不同工藝、材質、配色的新品，最近發表的新作是把 2005年推出的J12 Superleggera結合5年前面世的Monsieur系列，變成Monsieur Superleggera腕表。

腕表跟原本的Monsieur系列作品同樣搭載Caliber 1自製機芯。Superleggera這個意大利詞來自汽車領域，意思為「超輕量」，顧名思義是一種讓車體達到極度輕盈的構造，追求極致的表現。新表將以往一整片的表盤設計，換成層次分明的立體結構，逆跳分鐘盤、小秒盤、小時盤外側加上邊框，強化時、分、秒3個部分的界線，以及分針對應的刻度。紅色的Superleggera字樣搭配黑色背景的設計，就像賽車的時速表，識別度高，字體設計與1966年面世的傳奇汽車Aston Martin DB6上如出一轍。數字小時視窗下方的三角形指標、小秒針末端與60秒標記，同樣換上鮮明的紅色，為腕表帶來截然不同的動感。

● 查詢：Chanel 2869 4898

文：張曉冬