Fashion news：數碼識別證 記錄產品資料

【明報專訊】能成為Net Sustain的產品，必須達到Net-a-Porter定下的8大環保意識的其中一項，例如講究布料來源、製作方式、減少污染等維護人類、動物和環境福祉的條件。Net-a-Porter最近亦推出數碼識別證技術（Digital ID technology）及其他售後服務，希望改變消費者心態，鼓勵他們善用資訊來作出更精明的購物選擇。

數碼識別證技術包括可循環設計（Designed for Circularity），是Net Sustain剛引入的第9項準則，希望能延長產品壽命，例如提供維修保養服務，推出回收計劃，以及由獨立機構營運的專門回收計劃。當中的數碼識別證（Digital ID），是與資訊科技公司EON合力研發的CircularID Protocol系統，記錄產品從產地來源、設計以至重新銷售、循環再造等各個歷程的資料，顧客只需掃描識別證，還可以查看原材料、可用服務、穿搭靈感，以及產品護理指引等資訊，計劃將於Net Sustain有售的指定Porte & Paire鞋履試行。而品牌特設的Considered journey，為顧客提供售後建議，例如Net-a-Porter現正積極與不同地區的維修保養公司合作，為Net Sustain類別產品提供負責任濕洗、改衣、剪裁及維修保養等服務。

文：溫兆明