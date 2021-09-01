Watch News：老牌收藏家系列登場 賞盡古董時計

【明報專訊】近年腕表的二手和拍賣市場屢創佳績，不少品牌也成立歷史部門，在回購品牌的經典歷史作品同時，將部分古董鐘表修復後重新賣給藏家。以Vacheron Constantin為例，其歷史傳承部門專家，便挑選部分20世紀古董時計作為「Les Collectionneurs」收藏家系列，在世界不同地方作巡迴主題展覽。

品牌擁有逾265年從不間斷生產的製表歷史，保存了所有作品原始資料，累積成豐厚的製表檔案庫。這些資料讓廠房能夠保養與修復所有旗下工坊出產的時計，包括超過1500款品牌早期的時計作品。這些經品牌修復，帶歷史感並得到官方認證的古董腕表，自然加強了收藏家入手的信心。

今次在港展出的時計包括1927年製的18K雙色調金質酒桶形腕表、1947年製型號4334 18K粉紅金腕表、1942年製型號4050 18K黃金腕表、1935年製型號1935 18K黃金Jubile腕表等。每枚品牌Les Collectionneurs系列古董時計，皆附有原廠鑑定證書以及兩年國際保修服務，有興趣的朋友不容錯過。

● 「Les Collectionneurs」收藏家系列展覽

日期：即日至9月10日

地點：中環置地太子大廈地下G7至8號舖

日期：9月11至27日

地點：尖沙嘴海港城海運大廈2樓OT288號舖

查詢：8200 1755