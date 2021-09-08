春分 小暑 寒露 冬至 節氣腕表 感受時間變幻

【明報專訊】昨天是二十四節氣中的白露，根據《月令七十二候集解》所指，「八月節……陰氣漸重，露凝而白也」 ，此時天氣漸轉涼，在清晨時分會發現地面和葉子上出現露珠。古人以四時配五行，秋屬金，金色白，故以白形容秋露。今時今日的氣候跟古時或不一樣，香港亦位於亞熱帶，跟北方略有分別，未必感受到相同的節氣，但有腕表品牌卻按照四季節氣傳統推出腕表。

講究傳統節氣概念的，除了中國，還有日本。在日本，一年四季分明，而在每季仍能細分出6個節氣，節氣之間的細微變化也能令我們感受到時間變幻的本質。Grand Seiko今年推出4枚按照不同節氣為主題的腕表，包括春季的「春分」、夏季的「小暑」、秋季的「寒露」和冬季的「冬至」。「春分」和「小暑」腕表用上高擺頻36000 GMT機芯9S86，「寒露」和「冬至」表款則搭載Spring Drive GMT機芯9R66。四個表款、四時節氣，各有帶點詩意的設計細節。

波浪圖案 閃閃發光

事實上，品牌去年曾在美國市場推出Japan Seasons Special Edition腕表，美麗配色加上詩意的情景吸引不少當地表迷，也引起其他地區粉絲的熱議。今年品牌再接再厲，推出不限市場、全新以24節氣為靈感的節氣系列腕表。其中春天和夏天腕表時在5月時已經亮相，秋天和冬天兩款則在9月正式登場。

根據《春秋繁露·陰陽出入上下篇》，「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平」，是草木生長萌芽期。春分在日本亦是國定假日，在春天時分，日本的櫻花紛紛綻放，將山巒點綴得奼粉嫣紅。品牌於是選來綠色的表盤和玫瑰金配色細節，作為「春分」腕表的外觀，為腕表帶來春意，象徵春天來臨。而盛夏同時是雨季時候，「小暑」的腕表便以水為靈感，在日本各地的萬千湖泊和池塘中均儲存大量的湖水，當暖風經過水面吹起陣陣漣漪，波浪亦在陽光下閃閃發光，「小暑」表盤的波浪圖案正是由此以來。

墨黑表盤 暗藏紋理如雲層

關於秋天的節氣或節日，除了立秋、秋分或中秋，還有「寒露」。《月令七十二候集解》中說：「九月節，露氣寒冷，將凝結也。」寒露代表深秋的到來，氣候由涼爽逐漸轉入寒冷下雪。此時氣溫轉涼，露水更多，原先地面上潔白晶瑩的露水即將凝結成霜。雖然香港的秋天不太冷，但在晚上或清晨，空氣中也泛起一絲絲涼意。「寒露」腕表的表盤用上墨黑色的處理，暗藏紋理，讓人聯想到夜空中輕輕飄過的雲層，涼風送爽的感覺。

品牌以4枚節氣腕表中最多人認識的「冬至」代表冬天。古時冬至節氣其實是計算二十四節氣的起點，並將冬至所在的月份稱為正月，作為每年的開始。冬至是白晝最短的日子，在較北的地區開始下雪，在腕表設計上，表盤便換上雪白的色彩和紋理，金黃色調的GMT指針則呼應夕陽的光線。

結合機械與電子的精準機芯

4款腕表配搭的高擺頻36000 GMT機芯9S86和Spring Drive GMT機芯9R66的兩地時間指針皆可單獨調校，用上經典的Grand Seiko表殼造型，側面經超鏡面拋光處理。透過藍寶石水晶背蓋，Hi-Beat高擺頻機芯和Spring Drive機芯皆清晰可見。9S86機芯擺頻為每小時36,000轉，精準度為每日差+5至–3秒，動力儲存為55小時。9R66機芯則為品牌獨有，結合機械與電子技術的Spring Drive系統，跟一般自動機械表一樣以轉動表冠或擺動手腕的方式上緊發條儲存能量，但卻加入了包括IC、電子制動裝置與石英水晶的三能整律器，以來自主發條的機械能，IC/水晶震盪器產生參考信號的電能和電磁能，調整上鏈發條鬆開的速度，讓秒針可以精確地運作。Spring Drive機芯精準度高達每月+15至-15秒，動力儲存為72小時。

Spring Drive機芯在表盤上的一個獨特特徵，是其秒針移動時的動作。它的指針運動不像石英表一樣每秒跳動一下，也不像機械表那樣在高速擺動中前進，卻是順暢地不住向前轉動。因為Spring Drive機芯內以IC控制的磁性擺陀代替傳統機械表中擺輪的角色，但它只往一個方向轉動，而非像擺輪般雙向擺動，所以秒針會以較順暢的方式移動，令指針能更完美順滑地顯示時間，陪大家安穩走過一年365日。

● 查詢：Seiko 2722 6995

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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