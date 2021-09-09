showcase：優雅荷葉邊 抽象星形花序 時裝展現大自然之美

【明報專訊】今年2月尾，Giorgio Armani於米蘭舉行網上時裝展，同場發布2021秋冬的男女裝系列。時裝騷開首，看見的不是模特兒貓行步上 天橋，而是一隻綠色大猩猩雕塑，隨着鏡頭拉闊視角，以及播放帶有點點非洲樂風的背景音樂，一個翠綠碧藍、風姿綽約的優雅系列隨即展現眼前。

Giorgio Armani 2021秋冬男女裝系列時裝展，以劇院為場地，黑漆漆地板上的白色GA標誌中央，放置了名為Uri的綠色大猩猩（圖1）。高147厘米的Uri是藝術家Marcantonio Malerba原作的綠色複刻版本。那原本是電影道具的真人比例雕塑，現時是Mr. Armani客廳中的重要陳設。Uri除了象徵Giorgio Armani與電影的緊密聯繫，大猩猩作為一種瀕臨滅絕的物種，亦標誌着Mr. Armani對環境保護的重要承諾，因此自2020年起，Armani Group便捐助世界自然基金會（WWF），支援它們對動物保育的工作。

Uri綠色大猩猩 提醒保護自然

Uri不單出現於時裝展場成為焦點，它還是La Prima手袋展覽臨時裝置的一部分，在世界各地巡迴展出。「Uri，一個意為『我的火焰，我的光』的聖經名字，也是一個與周圍環境形成強烈對比的代表元素。它反映了我對動物與自然的熱愛，並說明我在家鄉米蘭明亮的環境中，創造出另一種截然不同的綠洲。我決定將它放在本季騷場的中心，因為我認為現在提醒人們保護自然世界，比以往任何時候都更重要。 」Mr. Armani說。

優雅西裝添魅力

到底Mr. Armani對自然的熱愛，可有反映在今個秋冬系列中？衣服除保持一貫代表女性嫵媚的流麗線條，晚裝刁鑽的裝飾更是綺麗動人，效果懾人心魄，亦盡顯品牌設計與做工的過人之處。Uri的綠色在系列早段點綴於衣飾之上，之後的淡雅水色、微光綠松石色、淺紫色淺粉色和午夜藍，配合天鵝絨的絲光質感、水晶格紋印花的閃耀光澤、抽象的星形花序圖案、荷葉邊以及荷葉圖案等，令衣飾有如描摹着大自然的動人景致，亦令人相信Mr. Armani藉系列讚揚自然之美。系列中亦把男裝元素混入女裝，形成鮮明對比，品牌賴以成名的優雅剪裁西裝外套，配以平底懶佬鞋和線條雋永的La Prima手袋等，令系列更具帥氣魅力。

查詢：Giorgio Armani 2805 0068（中環店）

文：溫兆明

協力：康詠然

模特兒：Stephanie R.（Quest Artists & Models）

化妝：Alan Lam、Benjamin Leung（Armani Beauty）

髮型：Keino Yip、Don Sit（Leighton Aveda Salon）

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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