從線上走到線下 「神秘機關室」細賞二手名表

店內設有配備LiDAR的屏幕，用家可遙控櫃內的腕表，360°細看腕表的設計。（黃志東攝）

搶手之作：MB&F× H. Moser LM101是去年才面世的腕表，結合了前者的機芯和後者的表殼外形。因為4款表盤配色各只生產15枚，在收藏界中非常搶手。$1,050,000（品牌提供）

【明報專訊】近年大家對「二手」腕表的接受程度愈來愈高。以往大家就算心思思想買枚鍾情的二手腕表，可能會擔心其真偽，也不像一手新表般享有品牌的售後服務；但隨着愈來愈多二手名表交易平台設立，甚至開設有別於傳統二手表舖的實體體驗空間，讓平台不再只為交易而存在，更像是一個腕表愛好者分享心頭好的俱樂部。最近連二手腕表平台都進駐中環名店集中地——置地廣場，可見二手腕表市場絕對不容忽視。

在中環置地廣場的名牌店之間，最近多了一個新租客：二手腕表交易平台Wristcheck。你可能未聽過Wristcheck的名字，因為它今年才正式成立，起初以網上平台形式營運。今年3月Wristcheck跟置地廣場地庫Belowground合作的Time Capsule pop-up，反應理想，促成了現時的實體店。

幕後搞手大有來頭

雖然只是個初生品牌，但業界對它頗有信心，因為Wristcheck由兩名奢侈腕表愛好者Austen Chu和Sean Wong創立。聯合創辦人兼行政總裁Austen Chu在15歲時已開始創業，近年在Instagram開設分享腕表收藏的群組@horoloupe，擁有超過12萬追蹤人數，在全球奢侈腕表市場具影響力。因為與不少頂級腕表品牌、收藏家建立良好關係，他被任命為日內瓦鐘表大賞（Grand Prix d'Horlogerie de Genève, GPHG）會員及Swiss Institute委員會成員。兩年前，Austen更成為首名與Audemars Piguet合作發行皇家橡樹萬年曆中國限量版腕表的收藏家。

另一名聯合創辦人Sean Wong在創立Wristcheck前，曾任職Hypebeast 7年，位至高級副總裁，管理旗下電子商務和潮流網店HBX.com。Sean帶領HBX由初創公司變成具國際影響力的購物平台，引入包括Nike、Adidas、Off-White、Moncler、Fragment Design、Thom Browne等超過200個品牌。兩人見證近年街頭文化產業消費的重大轉變，從街頭服飾和運動鞋逐漸趨向奢侈腕表和藝術收藏品，亦明白社交媒體已成為主流和甚具影響力的資訊來源。

非接觸遙控 360°展示腕表

由於創辦人有如此背景，比起其他二手腕表交易平台，Wristcheck不止重視腕表買賣，反而更像在營運一間潮店。線下實體店佔地1500平方呎，裝修設計以現代前衛的銀灰色為主調，並隱藏不少細節。甫進店內，旁邊是一排配備LiDAR感測器的落地屏幕和重點腕表展示區，大家可與非接觸感應式屏幕互動，除可顯示櫃內特定腕表的資料，亦可遙控轉動櫃內的腕表，360°細看其設計。

店內分設不同展示區，除了很多表迷鍾情的Audemars Piguet和Rolex，也有獨立製表品牌專櫃，所有委託寄售的腕表也經過精心挑選，並經由專家認證。店內亦出售腕表相關配件，如表帶、表盒、表扣、自動上鏈盒、腕表放大鏡等。

妥善檢查鑑定 提供1年保養

零售空間外，店內設有吧枱，供應飲料和小食；可因應需要分開間隔的back-of-house區域，方便舉辦期間限定活動和私人派對。但說到最驚喜的角落，必是走現代風格設計的貴賓室。貴賓室看起來像個小客廳，但暗藏不少秘密，儼如電影中特工收藏各種工具的房間。門口一面的深灰色玻璃可轉成不透光的效果，確保房內私隱；牆身藏有多個儲物空間，例如酒櫃、腕表盒等。另一面牆身原來是一道趟門，輕敲3下後會「自動」滑開，呈現藏在背後的電視，可在此舉辦派對。再「趟開」電視牆，後面設有半身高腕表專櫃，剛才聽到3下敲門聲而打開趟門的腕表專家在此露面，為大家鑑別腕表。雖然這裏設有重重機關，卻沒有特工打鬥場面，只有一班愛表人見面分享腕表故事。

Wristcheck駐店顧問團隊，深知各品牌歷史、現代收藏品、二手市場及鐘表業發展趨勢。賣家可獲得一系列免費店內服務，如專業腕表攝影及市場價格的諮詢和建議等。為保障買家及賣家，針對店內及網上平台出售的每枚腕表，Wristcheck均會妥善檢查及真偽鑑定。每次交易均會獲得平台認證，並享有1年保養服務。

● Wristcheck香港旗艦空間

地址：中環皇后大道中15號 置地廣塲中庭116A號舖

營業時間：上午11:00至晚上8:00

查詢：2318 1777

網址：wristcheck.com

文：張曉冬

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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