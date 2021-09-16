showcase：一身玫瑰的龐克騎士 演繹脆弱與叛逆

【明報專訊】英國都鐸王朝貴族衣飾的唯美細節，加上叛逆暗黑的現代感設計，可說是Simone Rocha的標誌風格。一個成功的設計師品牌，總會擁有人們一望而知的氣場，今季的Simone Rocha把龐克鐵騎士、優雅芭蕾舞者、叛逆女學生三者合一，聽罷就是品牌極為典型的「矛盾大對決」風格。

珍珠飾邊 荷葉邊剪裁

Simone Rocha創立同名品牌10年之久，其獨有風格透過時間洗滌醞釀而來。品牌頭一、兩年的設計似處於摸索階段，但時至今日，當你看見清雅的珍珠飾邊、愛德華時代的公主袖、由頸項到裙腳的荷葉邊剪裁、層層薄紗及花卉圖案、刺繡蕾絲等華麗細節，呈現的卻是年輕叛逆的現代感設計時，Simone Rocha一定是首個浮現腦海的名字。

作為獨立品牌的Simone Rocha，雖然只有倫敦、紐約和香港3間專門店，卻又得以躋身川久保玲有份創辦的世界級潮店Dover Street Market，以及進駐原祖select shop——10 Corso Como的米蘭總店及首爾分店。2013年起她更屢獲殊榮，包括British Fashion Awards的Emerging Talent, Ready-to-Wear（2013）、The New Establishment Award（2014）、2016 Harper's Bazaar Designer of Year Award的英國女裝設計師獎，深得時尚界肯定。早前與H&M的合作，更成為近年少有大受歡迎的聯乘系列，貨品轉眼沽清，足證其知名度遍及不同層面的時尚愛好者。

來到2021秋冬系列，品牌繼續將其簽名式——英國都鐸王朝貴族衣飾的唯美細節，融合多件biker jacket。飾有公主袖、有褶荷葉飾邊的皮革外套，配上多層的蕾絲飾邊芭蕾舞裙和厚底長靴，由一個原本徹底龐克的鐵騎士，混合成優雅卻帶點稚氣的芭蕾舞者。據稱這是設計師想表現的一種「脆弱的叛逆」（Fragile rebels），因此除了biker jacket，還有多套軍綠色襯衫和外套，陽剛之氣卻因為佈滿全身的立體大玫瑰，以及繡上小紅花的泡泡裙而被打亂，帶來一種「矛盾大對決」的效果，弔詭而充滿趣味。

繡花泡泡裙 充滿少女味

系列亦不乏充滿少女味的多層繡花泡泡裙、娃娃背心裙，以及形如校服的白恤衫和類似書包或飯盒的手提袋，只因系列設計之時，正值疫情嚴峻需接受隔離的時期，Simone Rocha一邊在家工作一邊湊女，在家上學的女兒就此成為系列靈感的一部分。

查詢：Simone Rocha 2526 8250 （中環店）

文：溫兆明

協力：康詠然

模特兒：Wai Ki（Elite Model）

化妝及髮型：Chris Lam

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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