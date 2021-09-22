滑板劇集：美劇Betty 展示新世代「板女」力量

日常生活——每集半小時的影片中，5個女生的日常生活不但充滿戲劇，她們熟練的踩板技巧與衣著，亦是令人追看下去的原因。（劇集截圖）

【明報專訊】不少人習慣在串流平台煲劇，但時間有限、「看似」具睇頭的影片又太多，不得不細選值得追捧的劇集。去年偶而從HBO發現一套以年輕女生踩板故事為主軸的美劇Betty（《滑板少女》），看畢第一集即被劇中幾個女主角在滑板上自在的神態與衣著造型吸引。

劇集圍繞5個志同道合愛踩板女生在紐約的日常生活，講述她們如何在男性主導的滑板世界中爭一席位，探索人生方向。幾個角色包括由Nina Moran飾演的Kirt、Dede Lovelace飾演的Janay、Moonbear飾演的Honeybear、Rachelle Vinberg飾演的Camille，以及Ajani Russell飾演的Indigo。別以為她們都是上了「踩板速成班」的荷李活姐仔演員，在鏡頭前扮踩板，她們現實中都是擁有熟練踩板技巧的skateboarder，其中Rachelle Vinberg更是紐約最具代表的女性滑板組織「Skate Kitchen」創辦人，Nina Moran與Ajani Russell亦是組織的成員。

街頭味濃Honeybear具個人風格

衣著造型方面，中性打扮的Camille及街頭味濃的Honeybear最具個人風格。留有一頭長頭髮的Camille五官漂亮，劇中佩戴透明膠框眼鏡，配襯白恤衫寬鬆黑褲，腳踏Vans板鞋，靈感源自差利卓別靈經典的造型，甚具時尚品味，難怪憑劇集知名道大增的她獲Prada看中，亮相品牌Linea Rossa 2021春夏系列廣告。至於古怪獨特的Honeybear則經常穿著層次分明的五顏六色衣物，襯托不同顏色、圖案的髮帶外，還有頸上的「喇叭頸鏈」，裝扮極具創意，呼應她在劇中視覺藝術家的身分。

文：劉詩言