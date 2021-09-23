showcase：以Reconnect為靈感 重新思索人與人之間連繫

【明報專訊】由二○二○年一月起計，疫症轉眼已「陪伴」了我們超過年半之久。很多設計師在這一段艱難時期，引發出平時沒有的創作靈感。好像Anteprima的設計師荻野泉，就以Reconnect為靈感，將經典設計交織出一個現代感的秋冬系列，重新思索人與人之間的連繫。

因為一系列的防疫措施和注射疫苗，在過去年多時間中，疫情也有稍為緩和的時候。不難推斷，在這樣不斷變化的環境下，時裝設計師的創作靈感也會受到影響。若跟從時裝周的official calendar，品牌會在每年9、10月發布完春夏系列後，隨即密鑼緊鼓預備秋冬系列，翌年2、3月發布，約半年後的9、10月再將系列推出市場，即系列由設計到推出市場往往相隔一年。

去年9、10月正是設計師努力籌備今個秋冬系列之時，當時或許有設計師會樂觀預計系列推出時，疫情會離我們而去，全世界亦可以重新出發，以自由放鬆的心情再次投入多姿多釆的時尚生活，而我們的確看見某些品牌在今個秋冬系列有相似的估算，推出感覺繽紛喜樂的衣飾。

可是人算不如天算，病毒變種不斷，無論選擇「與病毒共存」或是「堅持清零」，刻下仍然不是放鬆的時候。Anteprima的設計師荻野泉在設計今個秋冬系列之時，似乎沒有過分樂觀去判斷疫情會否大幅緩和，反而因為疫情要人們互相隔離，令她反思人與人之間的連繫，並以一個從容平靜的心境，思索整合系列的設計概念。荻野泉以Reconnect為靈感，探討沒有人為、地域或文化界限的新世界，重新思考自身與周遭事物的關係和連結，並藉着系列提醒大家，人與人、人與大自然的關係都是環環相扣，重新思索相互的關係和連結。

靈感源於意大利Tuscany迷人景色

荻野泉這個思考與探索，引領她回顧Anteprima於1994年發布的首個秋冬系列，並把過去經典的作品加以昇華。看似簡約的設計，卻滲透出優雅的剪裁和精美細緻的質感，透過各種不同的布料、織法和色調配搭，創作出富立體層次的衣飾。色彩靈感則源自於意大利Tuscany地區的迷人景色，她試圖以大自然的顏色讓人反思生活的真諦。柔和的大地色如白、灰、 啡為主調，加上濃厚的楓葉紅、清新的橄欖綠、代表希望和活力的橙黃色和平靜療癒的藍色點綴溫雅氣息的造型，並利用撞色和配色的技巧互相配搭，呈現脫俗且充滿個性的美態，這些用色亦用於品牌名品Wirebag之上，為其帶來煥然一新的氣象。

為表達人與人之間的互動和心靈上的支持，她特別設計互相緊扣的鎖鏈匙扣為主軸圖案。系列發布亦首次以男模特兒演繹部分造型（圖1），突顯設計的中性感覺外，亦表達時尚可以拋開性別的框架。總括而言，勇於展現自己獨特的一面，方為可貴的時尚真諦。

查詢：Anteprima 2167 7386（ifc店）

文：溫兆明

模特兒：Valeria S.（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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