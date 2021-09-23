editor's pick：羊絨親膚透氣 質感細滑

【明報專訊】Anteprima就像有3大支柱去鞏固品牌地位：最主要的當然是荻野泉每季推出的主系列，其次是經常推出的不同別注版，以保持人氣並成為品牌長青單品的Wirebag，此外，cashmere產品也是品牌的重要支柱之一。自1993年起，Anteprima致力運用精良的cashmere羊絨，製作簡約奢華的衣飾，並以物料區分以下5個系列：

1. Doppia Lana Cashmere乃羊絨混合美麗諾羊毛，此物料能靈活地根據身體溫度作出調整，親膚透氣令穿者有冬暖夏涼的感覺，而且易於打理。

2. Pure Cashmere則顧名思義，是質感細滑的純羊絨。

3. Superfine Cashmere 18的18意指18GG（Gauge），Gauge是一件衣服每英寸的縫線數，數值愈高，編織愈見緊密。一般羊絨衣物只有12GG和14GG編織法，18GG需要熟練匠人操作，令超精細羊絨能保暖兼調節體溫，具不易變形又易於打理的優點。

4. Baby Cashmere即是小山羊的羊絨，是由6個月到1歲期間，首次自然脫落的羊絨纖維，纖維異常纖細，重量比cashmere輕10%至15%，保溫性能比普通羊絨高出3倍，比羊毛更高出8倍。

5. 最後的Deluxe DBL Cashmere，選用珍貴的內蒙古山羊絨製作的雙面羊絨，講求剪裁及縫製工藝，而保暖度也倍增。

文：溫兆明