stylehub：冰極佈置 潮流衣飾迎秋意

【明報專訊】今天是二十四節氣之一的秋分，專家稱今天太陽直射地球赤道，日夜時間會剛好均分，過了這一天太陽的直射帶會逐日向南移，位於北半球的香港白天將愈來愈短，夜晚則愈來愈長，這亦反映天氣會逐漸變冷。

當然，現實中要知道季節更替，看看市面時裝店舖展示的衣服厚薄亦一清二楚。連卡佛最近一個名為Cold Culture的企劃，就正正向大家宣布這是添置秋冬裝的時候。位於ifc的連卡佛特別把店內中庭佈置成玩味十足的冰極布景，Cold Culture企劃的重點依然是精心挑選不同品牌的潮流衣飾，提供3種創意的mix brands穿搭主意，分別為The cropped look（短版剪裁）、The statement coat（奪目大褸）和The puffer（羽絨外套）。

連卡佛今季引入Jacquemus、Dion Lee、Sacai和Helmut Lang等的短身外套和上衣，長度至肋骨位置，趁未入冬可露出性感小蠻腰，再配以闊身長褲營造誇張比例，型格的沙漏輪廓即時呈現。鮮黃色的Prada燈籠袖大褸、Balenciaga的不對稱剪裁風衣，以及Acne Studios、Loewe和Sacai重新演繹的傳統大褸是不折不扣的statement coat，一披上身輕易製造搶眼造型。而為了迎接將要來臨的寒冷冬天，羽絨外套就大派用場，Khrisjoy、Miu Miu和Shoreditch Ski Club等出品均帶來突破的設計，令羽絨成為功能與型格兩相兼備的不二選擇。

連卡佛 2118 2288 （ ifc店）

文：溫兆明