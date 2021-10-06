Watch News：蜜蜂為靈感 鑽石配「鏡仔」光芒四射

【明報專訊】好像很久沒有看到那麼多國際品牌，找來年輕香港明星作鋪天蓋地式的宣傳。一班MIRROR「鏡仔」深受不同年齡層粉絲歡迎，大家也樂意找他們合作。Chaumet便找來成員Ian Chan（陳卓賢，圖）為經典Bee My Love系列宣傳。

Chaumet標誌的Bee My Love系列新作，採用嶄新的Taille Impératrice切割技術，令鑽石散發更加閃爍的光芒與火彩。這種獨特的鑽石切割呈六邊形，令人聯想到蜂巢圖案，呼應系列以蜜蜂為靈感的主題。Taille Impératrice擁有88個切面，「88」這個幸運數字令人聯想起雙重的無限可能，就像把蜜蜂的八字形舞蹈轉化成珠寶。

品牌看中Ian的優雅情歌王子氣質，跟Bee My Love系列脗合。時尚簡約的疊戴方式，將戒指及手鐲簡單組合，綴以玫瑰金和白金吊墜頸鏈，散發陽光暖男魅力。Ian以外，品牌也找來Z世代模特新星Ella Yam，以及來自新加坡的時尚型男美女Lawrence Wong和Arissa Cheo演繹新系列，展示時尚個性配搭。

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文：張曉冬