showcase：品牌誕生30周年 田山淳朗 軟性前衛風格

【明報專訊】什麼是前衛的時尚？是敢於挑戰主流，甚至與既有典範背道而馳的原創和實驗精神。這樣的反叛可以是曇花一現，也可以是牽動創新的未來潮流。日籍設計師田山淳朗（Atsuro Tayama）向來把「前衛」視為時裝設計的座右銘，在同名品牌Atsuro Tayama誕生30周年之際，他以簡約美學演繹其軟性前衛風格（soft avant-garde）。

前衛風格時不時在時尚界出現，有些充滿實驗玩味的設計和概念，可能只博得一時嘩然而曇花一現，也有可能是開創先河帶領同行。就是這種不確定，令多少創意人才甘願為這個時尚創意工業投入熱忱，耗盡半生精力冒這個險，田山淳朗正是其中一個走在浪尖上的設計師。

回顧1980年代非常盛行的前衛風格（avant-garde），設計充滿各種破格元素，包括內外調轉、扭結、散口邊、不同素材拼貼、重疊印花、不對稱及超大的剪裁等，這些都深深影響了田山淳朗，令他在30年前創立同名時裝品牌Atsuro Tayama，並透過他獨有的藝術美學內涵，將這些玩味元素重新演繹，孜孜不倦地呈現前衛風格。

30年來在時尚界的浸淫，亦塑造了他的一套獨特風格，他擅長把西方神髓糅合東方色彩，透過不對稱輪廓、形態及剪裁，在中性剛陽氣息中，帶出絲絲女性柔美。

與時代一起成長 與生活共存之道

這1、2年疫症橫行，令很多時裝設計師在創作上作出反思。「與時代一起成長，這就是Atsuro Tayama與生活的共存之道。」這是田山淳朗為2021秋冬系列創作概念立下的註腳，他認為忠於理想的同時，也要與時並進，在生活和創作上找回平衡點。

世界既是不斷轉變，也必給予我們對自己、對生活的新看法，因此啟發了他以「簡約的前衛時尚風格」為今個系列的主題，要拋開過往對Avant-garde既有的誇張和複雜的認知，相反，透過簡約但富細節的設計，以各種柔軟舒適的物料、圖案、剪裁及功能設計，結合女性化的元素，讓穿衣者以另一角度欣賞經典與前衛、剛強與柔弱之間的一片微妙領域，同時又能輕易融入日常的軟性前衛風格。

黑灰素色 加入柔和大地色系

系列在簡潔利落的剪裁上，以立體花邊、褶襇、拼接的手袖和領口設計點綴，這些細節隱約在簡約的主體中浮現。另外，匠心的一物多穿概念把時尚與功能融合，例如「假兩件頭」、具有不同穿法和可雙面穿著的衣飾，大大提升了衣服穿搭的趣味和新鮮感。用色方面既保留了品牌鍾愛的黑、灰素色，亦加入自然柔和的大地色系，如米色和橄欖綠就貫穿了整個系列，還有富質感的面料如Polar Fleece抓毛絨和立體織花，令偏鋒的前衛氣息柔和軟化，成就Atsuro Tayama獨有的軟性前衛風格。

查詢：Atsuro Tayama 2780 6808 （ifc店）

文：溫兆明

模特兒：Ancha P.（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Kyo Lee

編輯：陳淑安

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