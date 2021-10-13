「縱橫四海」限量新作 挑戰珠峰 把握每秒

Overseas兩地時間腕表Everest（$248,000）是根據探險家Cory Richards登珠峰探險時佩戴的原型腕表製作而成，感覺比以往的Overseas更具動感。系列另有計時表款（約$293,000）。（黃志東攝）

【明報專訊】如果要你閉起雙眼，想像江詩丹頓（Vacheron Constantin）的腕表，你想到的可能也是酒桶形表殼、圓形表盤，配凹凸紋理表圈的外形，即Overseas縱橫四海系列的設計。主打運動路線的Overseas自1996年面世以來，可謂深入民心，多年來雖然加入不同功能，外形感覺始終如一。系列來到銀禧之年，卻延伸出令人耳目一新的支線設計，整體感覺更年輕有活力。

支線設計名為Everest，顧名思義跟珠穆朗瑪峰有密切關係。此系列的兩枚腕表以世界最高峰為創作靈感，可謂跟美國探險家兼攝影師Cory Richards合作而成。Cory Richards是品牌One of Not Many計劃的合作代表，2019年他第3次踏上珠峰探險之旅，選擇經由西藏珠峰北坡的路線攀登世界屋脊，這條路線因環境極艱險而聞名於世。當時他的腕間便佩戴着品牌專門為此次挑戰而設計的Overseas兩地時間原型腕表。

兩款設計 計時vs.兩地時間

兩枚腕表分別為Overseas計時腕表Everest和Overseas兩地時間腕表Everest，各限量發行150枚，鐫刻獨立編號。腕表沿用系列的標誌馬耳他十字造型六邊形表圈設計，極具辨識度。鈦金屬與精鋼材質巧妙搭配，賦予腕表鮮明有力的風格。表殼、表圈、按鈕和按鈕護圈均以輕盈、堅固且耐腐蝕的鈦金屬製成，採用兩種不同打磨裝飾工藝。表殼經由緞面拉絲和拋光處理，按鈕經悉心拋光打磨，表圈、表冠和按鈕護圈採用珠光處理。腕表整體沉穩的煤灰色調靈感源自岩石，與精鋼表圈外圍的閃亮光澤形成鮮明對比。

表盤採用優雅的粒紋裝飾，綴以活力十足的橙色細節，巧妙呼應Cordura表帶的縫線配色。表帶配有絨面質感小牛皮襯裏，柔軟卻牢固地貼合於手腕。兩款腕表均配備系列的可快速替換表帶系統，佩戴者毋須使用任何工具即可輕鬆換上附送的橡膠表帶，適合不同場合的配搭風格。

煤灰色表盤如岩石 表背藏珠峰

計時表款直徑42.5毫米，表盤下搭載5200/2自動上鏈機芯。這枚品牌自製的雙發條盒機芯配備導柱輪，協調計時功能的啟動、停止及重置。機芯底板經由NAC電鍍處理，與腕表整體的煤灰色調呼應。兩地時間表款則源自品牌為Cory Richards研製的原型作品，表殼直徑41毫米，搭載品牌自製5110 DT/2自動上鏈機芯，可顯示兩個時區。表盤上除了以傳統方式指示當地時間，另以第4支橙色箭形指針指示第二時區時間，並以同樣為橙色的箭形小指針顯示晝夜。表盤6時位置配有指針式日期顯示，由專門按鈕調校。兩枚腕表的22K粉紅金擺陀上，均精心雕刻了Cory Richards在攀登喜馬拉雅山脈時拍攝珠穆朗瑪峰照片的山貌輪廓，呼應腕表主題。

原型腕表曾跟Cory Richards「共渡時艱」，他這樣形容：「在山巔或是怒海上，時間彷彿被拉長，1分鐘感覺像1小時；但當你之後回想，漫長的1天似乎不過是短短數秒。很多時候，我們是成功還是失敗，取決於如何安排時間——什麼時候醒來，動作有多快，睡多久……速度關乎安全，甚至決定生死。我們能否趕在陽光猛烈之前避開冰雪融化後如驟雨般灑落的碎石？能否在白天氣溫升高、積雪鬆動之前翻過陡坡？能比風暴更快一步嗎，還是必須撤退？這都需要時間的衡量。」無論是探險還是日常生活，在追逐目標的過程中，每個人都應該精準衡量每一步，好好把握每一秒。

鏤雕超薄萬年曆表 「雲霧」中見明月

Everest系列以外，品牌今年亦推出了其他Overseas表款，包括超薄萬年曆腕表和鏤雕超薄萬年曆腕表兩款白金新作，以及粉紅金陀飛輪腕表。兩枚超薄萬年曆腕表為首次推出的白金款，一款飾有鏤雕工藝，另一款配備藍色漆面表盤，厚度僅8.1毫米，均搭配可快速替換的白金表鏈、藍色鱷魚皮表帶和藍色橡膠表帶。特別一提的是，鏤雕超薄萬年曆腕表的月相遮盤，由常見的實色不透底設計換上半透明效果，除了呼應鏤空表盤的通透感覺，當月亮從下方冒起時，就像從雲霧中緩緩現身一樣，感覺更添詩意。細心留意的話，更會看到內表圈的分鐘刻度並非常見的白色或銀色字樣，而是較少見的粉藍色，細節豐富。最後一枚的粉紅金陀飛輪腕表則用上2160超薄機芯，將188個零件盡收於厚度僅5.65毫米的機芯之中，機芯配備80小時動力儲存，陀飛輪框架上亦設有小秒針指示，邊緣式擺陀的設計令大家可以更仔細欣賞陀飛輪的運作。

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● 其他新作（圖）

文：張曉冬

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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