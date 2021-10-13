Watch News：灰調皮革表 演繹工業風

Venezia皮革有其獨特紋理，看起來像城市中常見的混凝土。（品牌提供）

Hublot與Berluti合作的最新腕表為計時款，表盤中央採用半鏤空設計，透視機芯運作，灰色表盤和銀色機芯零件的配搭，感覺和諧。（$189,900）（品牌提供）

【明報專訊】不知不覺，Hublot與Berluti的合作已來到第5年，今年發表的新作Big Bang Unico Berluti Aluminio腕表跟以往啡、藍色調感覺有很大分別，採用現代都市風格，呈現如混凝土的灰色調，令人聯想到繁華都市的建築風景，卻帶點綢緞般的光滑感覺。腕表設計低調卻不失科技感，採用單色配色，帶極簡主義風格。

Berluti標誌的Venezia皮革除了嵌入拋光鈦金屬表圈，亦被應用於表盤之上。表圈由兩部分組成，第一部分為皮革材質，厚約1毫米，通過黏度高的硬樹脂與第二部分的灰色鈦金屬材質相互嵌合，再以螺絲固定於表殼上。腕表的皮革表面則飾有壓花刻度和Swiss Made（瑞士製造）字樣。

腕表提供兩款表帶，一款是Aluminio Venezia皮革表帶；另一款則是飾有Scritto文字的Aluminio Venezia皮革表帶，專為日本市場而設。

腕表採用UNICO表廠自製自動上鏈飛返計時機芯，提供3日動力儲存，限量發行100枚，並採用獨特表盒包裝，附有旅行表盒和一枚帶有Berluti品牌標誌的鞋拔鎖匙扣。

● 查詢：2781 2728

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