fashion news：三角標誌高塔 注入光彩活力

【明報專訊】各大時尚品牌在2021年可謂忙過不可開交，為了要把因疫情而變得消沉的消費市場重回舊貌，各家大牌均以不同方式搶攻巿場，例如開設期間限定店。

經典服飾華麗細節 獨有矛盾美感

以Prada為例，今年開設過的期間限定店包括：1至3月於中環ifc的Prada Symbols pop up；5至6月於中環ifc以夏日沙灘為主題的Prada Outdoor pop up，9月於中環置地廣場以秋日登山為主題的Prada Outdoor pop up，事隔僅一個月，又再於尖沙嘴K11 MUSEA開設期間限定店，推出Prada Glow專屬系列。

此系列的服飾貫穿日與夜，品牌的經典日常和運動服全部以華麗精緻的細節重新演繹，帶來Prada獨有的矛盾美感。精緻的細節包括刺繡、茂密的亮片、鑲嵌水晶、飾釘、燕尾服用的綢緞及金銀紗線等，把簡約利落的衣飾輪廓與光彩奪目的表面互相融合，手袋配飾同樣閃閃發光，帶出不期而遇的節慶氣氛。期間限定店的裝飾亦以精細的投影和色彩斑斕的燈光設計，從紫到粉紅為空間注入光彩活力，Prada三角標誌所組成逾10米高的幾何高塔，亦成為整個場地的矚目焦點。

● Prada Glow期間限定店

地點：K11 MUSEA地下Opera Theatre

日期：即日至11月8日

時間：上午11：00至晚上9：00

查詢：3892 3890

文：溫兆明