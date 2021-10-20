腕表界慈善拍賣會 獨一無二 新表試驗場

Chanel J12 Paradoxe Only 2腕表：自2000年推出以來，Chanel J12腕表一直打破常規，品牌早前推出結合黑白色設計的J12 Paradoxe 腕表，大受歡迎。今年的拍賣會上，品牌推出了兩枚J12 Paradoxe Only 2腕表：把兩個不同顏色的耐磨陶瓷表殼切割後再合二為一，兩款雙色腕表同樣搭載特別為品牌製造的Calibre 12.1自動上鏈機芯，獲瑞士官方天文台認證。（品牌提供）

MB&F HM10 Panda for Only Watch腕表：腕表保留了HM10原本的精巧圓弧表身，表殼上層以黑白漆藝模擬熊貓顏色，物料由原本的鈦金屬換成精鋼，藍寶石水晶圓頂上加裝了一對黑色鈦金屬熊貓耳朵，另有以機械加工的5級氮化矽製成的陶瓷尾巴。表盤上兩個黑色鋁金屬半圓形時間指示盤像熊貓標誌的黑眼圈，同時呼應熊貓面（panda dial）設計，即白色表盤搭配黑色小表盤。（品牌提供）

H. Moser & Cie. Streamliner Cylindrical Tourbillon Only Watch腕表：腕表外形恍如雕塑品，40毫米精鋼枕形表殼搭配弧形藍寶石水晶鏡面，搭載品牌與MB&F於2020年合作研發的特別版機芯，配備採用圓柱游絲的一分鐘飛行陀飛輪。品牌選用超黑Vantablack表盤突顯圓柱游絲陀飛輪機芯的深度，Vantablack被譽為目前已知最黑的物質，能吸收99.965%的光線。（品牌提供）

Tudor Black Bay GMT One腕表：腕表具備兩地時間，表殼與表帶均採用老化技術處理的精鋼製成。腕表配備MT5652-1U型機芯，結合可轉動24小時表圈和第2時區指針，能同時顯示3個時區的時間。夾板與主夾板噴塗為黑色，跟表殼呼應。腕表獲得瑞士聯邦計量科學研究院大師天文台精密時計（METAS）認證，每日平均走時誤差不超過5秒，抗磁性能達15,000 高斯。（品牌提供）

【明報專訊】在藝術界有不少雙年展之類的活動，其實腕表界也有一個兩年一度的盛事：Only Watch慈善拍賣會。相比起來，每年舉行的GPHG日內瓦鐘表大賞像是年度腕表傑作的總結，而Only Watch更像是品牌新作的試驗場，觀察市場反應，然後再推出修改後的量產表款。在11月拍賣舉行前，TAG Heuer機芯總監Carole Kasapi分享今次的Only Watch設計理念。

Only Watch拍賣由摩納哥親王阿爾貝二世與摩納哥肌肉萎縮症防治協會共同發起，自2005年以來已捐助超過7000萬歐元（約6.3億港元），作為罕見疾病裘馨氏肌肉失養症的研究經費。今屆共有54個鐘表品牌參與，其中TAG Heuer帶來Only Watch Carbon Monaco腕表。

輕巧碳纖維游絲更精準

機芯總監Carole Kasapi表示，研發腕表用上的特別版Heuer 02機芯，花上近一年時間，而挑選碳纖維物料為主角是因為它有很多優點。「首先是這種物料能夠防磁，而磁力是其中影響腕表精準的最大原因。碳不會受磁，令腕表在磁場環境下仍能不受影響地運作。碳纖維另一優點是輕巧，以它製作的游絲比普通游絲更精準。TAG Heuer Only Watch Carbon Monaco腕表內的機芯是第一枚也是暫時來說唯一一枚用上碳纖維游絲的Heuer 02機芯，之前碳纖維游絲只曾在TAG Heuer Carrera Calibre Heuer 02T Tourbillon Nanograph腕表中用過。」

TAG Heuer Only Watch Carbon Monaco的設計當然離不開Monaco系列原本的外形，但就這枚腕表來說，Carole覺得更有趣的地方是它跟其他Monaco的不同之處：「黑色碳纖維表殼，鏤空設計的表盤、人手打磨的機芯、重新設計的表底蓋和自動上鏈擺陀、獨特的顏色運用和配搭、碳纖維游絲……無論從創意、工藝和技術層面來說，我們在製作這枚腕表時，也是走得比以往更遠更前。」要將以上所有細節結合在一枚腕表上，是製作過程中最難的部分，Carole的團隊不斷測試改良，以確保腕表能達到最高品質、最精準可靠的狀態。

抗蝕 抗磨 抗磁

腕表完全以碳纖維主導，無論是美學或技術層面，由表殼、表盤，到機芯、游絲，皆令腕表有一種獨特的美學和深度，既輕巧又具多樣抗禦力——抗蝕、抗磨、抗磁等。「碳纖維游絲有很多優點，所以我們也很想將這個發明應用到我們的主打腕表系列中，我們亦就此跟 TAG Heuer Institute研究，但現階段暫時未能公布更多消息。」Carole說：「在Only Watch中，我們想做一些真正獨家，獨一無二的作品，我們仍未完全探索這枚腕表的市場潛力，但可以肯定的是，潛力應該非常龐大，我個人認為Monaco Only Watch腕表內有很多元素也可以應用和生產成較大規模的新設計，這應該會很有趣！」今屆的Only Watch腕表拍品將會在10月25至28日在香港佳士得拍賣行展出，表迷可以把握一睹這些腕表真身的機會。

● Only Watch精選（圖）

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪、羅慶沛

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