Watch News：「攝」人身體記憶

【明報專訊】疫情為每個人帶來不同程度的反思,除了人生規劃層面的,更貼身的還有「身體」。隔離的生活成為不少藝術家的創作靈感,甚至影響其藝術看法。兩位現分別於香港和阿姆斯特丹的藝術家李泳麒和謝達輝正合作舉行「癒快:身體會忘記,身體會記得」展覽,為香港國際攝影節活動。

李泳麒為攝影師、策展人,作品曾於香港、日本、台灣、美國及英國等地展出。謝達輝則為澳洲出生的香港平面設計師、藝術家,現駐阿姆斯特丹,通過創作及研究探討人與人以至自身的親密與疏離。亞里士多德定義了「癒快」(Katharsis)一詞,意指通過見證詩歌和戲劇藝術中的悲劇,對身體帶來的淨化和愉悅效果。李泳麒根據這意義出發,思考攝影及影像能否藉身體行動達至淨化和歡愉之美,邀請謝達輝共同策劃這個身體與時間的實驗。謝達輝剛在韓國國際字體藝術雙年展Typojanchi中展出作品The Sun is Also a Star,早前則在荷蘭Unseen Amsterdam 攝影展展出Living in A Blur和Why Are we Pretending to be Clocks?,今次香港的展覽則圍繞Why Are we Pretending to be Clocks?一作,以傳統曬像及當代錄像呈現影像、時空、記憶之旅,提出一種拍攝與表演身體的方式。展覽含裸露成分,觀眾須年滿18歲或以上才能觀看。

● 「癒快:身體會忘記,身體會記得」展覽

日期:即日至11月28日

時間:逢周五至日,中午12:00至晚上8:00

地點:EJAR東玉藝興 筲箕灣阿公岩村道635號4樓A室

(近阿公岩村里玉皇宮殿)

網址:www.hkipf.org.hk

simo-tse.work

文:張曉冬、Dawn Hung

[Watchout]