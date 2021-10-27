Fashion News：山系品牌法式優雅

【明報專訊】近10年時裝運動化是大趨勢，加上1990年代街著風潮的回流，令運動系時裝進一步發展。山系及工作服系時裝成為不少時裝品牌的靈感，同時催化本身以工作服及山系服裝為名物的品牌步向時裝化，其中一例是剛找來時裝品牌Études Studio加盟擔任設計總監的法國品牌Aigle。

品牌DNA 工作服＋可持續發展

近年不少品牌均以工作服及可持續為發展方向，而Aigle的優勢是將兩者合一，同時加入法式優雅元素。策略上，品牌找來Études Studio設計品牌所有產品，而沒有劃分成設計師別注系列及品牌自家系列。品牌CEO Sandrine Conseiller認為工作服及可持續發展是品牌的DNA，這個策略能更突顯品牌的獨特之處。「最大的難題其實是下定決心轉型，而過去的銷售數字亦反映可持續產品有明顯增長。」Sandrine說。

品牌剛於巴黎舉行發布會，展示了2022年春夏約120件作品，佔整個系列共約250件作品的一半，同時亦展示部分將於11月上架的2021年秋冬前瞻系列。Études Studio的3名主腦為平面設計師出身，相對於其自家品牌的設計，Aigle系列的平面元素較少，以單色及土系色系為主，但仍有不少有趣的地方，如面印Outside底印Inside字樣的T恤，又或是將品牌首字母A化作城巿圖則形狀的設計，甚或是從高空俯瞰的七彩圖案，均貫徹品牌以Urban為主打風格的方向，亦貼合今季主題Explore。他們解釋：「主題除了意指探索城巿外，亦指我們探究品牌DNA。整個設計方向，將品牌經典簡化及都巿化，如減省了細節的橡膠雨靴中，加入來自可持續生產的皮革作靴筒內裡，作視覺上的質感對比。又或是品牌經典的乾濕褸，加入可反褶加長的褸帽，以及換上更方便活動的剪裁。Aigle的優勢是以實用為本，但並非以運動而是戶外元素為基礎，更易於融入當下的都巿生活風格。」

● 查詢：2918 1190

文：Dawn Hung