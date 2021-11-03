延續香奈兒故事 珠寶活現威尼斯靈感之都

Constellation Astrale頸鏈的設計就像將聖馬可大教堂的裝飾外牆上下倒轉而成，中間的獅子換上黃色藍寶石，青金石模仿藍色的牆身，上面散落着鑽石和黃色藍寶石，對照牆身的星星圖案。（右圖）Constellation Astrale頸鏈，白金及黃金，鑲嵌鑽石、黃色藍寶石及青金石；Constellation Astrale戒指，白金及黃金，鑲嵌鑽石、黃色藍寶石及青金石。（品牌提供）

【明報專訊】提起威尼斯你會想到什麼？運河、貢多拉（Gondola）、聖馬可廣場……可能還有Chanel。不少品牌創辦人或設計師都有特別鍾情的地方，可能是他們的家鄉，也可能是開設第一間店舖的城市，威尼斯對Gabrielle Chanel來說，除了是度假旅行的目的地，更是讓她重新找到靈感的第二故鄉。

今時今日的Chanel自然是個無人不知的名字，但在它成為頂級品牌前，Gabrielle Chanel的創作生涯中也曾走過高山低谷。當她的時裝事業在1910年代嶄露頭角時，她的愛人意外逝世，後來她到威尼斯散心才讓她重拾力量和靈感，其後她的成功故事不用再說；而令她由逆轉勝的原因亦是威尼斯帶給她的靈感，此後威尼斯亦成為其設計中不斷重複細味的靈感和主題。

最新亮相的Escale à Venise高級珠寶系列正是對Chanel別具意義的威尼斯主題。威尼斯在大航海時代極為繁盛，Chanel高級珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau在70多件珠寶中，結合品牌經典設計，運用珍貴寶石，向威尼斯的建築、航海元素、瀉湖島嶼工藝、城市象徵圖案獅子致敬。

菱格紋結合建築

每個曾經到過威尼斯的人，都會被當地建築深深吸引。Escale à Venise高級珠寶系列的第一部分便取材自當地的建築元素。例如Éblouissante高級珠寶套裝以白與粉紅為主色調的幾何設計，演繹威尼斯城市中富麗堂皇的宮殿外牆，以及教堂裏絢麗繽紛的大理石地板。頸鏈主體採用粉紅金和鉑金製作，精美吊墜鑲嵌長階梯形切割鑽石，交織成繁複的精美圖騰，令人想起Chanel鍾愛的菱格紋。新巴洛克風格的Sérénissime高級珠寶套裝則以摩登現代的手法，出現「金色大教堂」內拜占庭風格的馬賽克藝術裝飾。其中一款由瑪瑙和方形切割鑽石構成的胸飾，綴滿粉紅色、黃色、橙色藍寶石以及錳鋁榴石，並與一顆重約27.09卡的橢圓形橙黃色藍寶石呼應。造型鮮明的戒指上裝飾着十字架圖形，鑲嵌鑽石、瑪瑙，以及黃色與橙黃色藍寶石，中央飾以一顆重約6.04卡璀璨粉紅帕帕拉夏藍寶石。

致敬島上馬賽克玻璃工藝

在13世紀至17世紀的大航海時代，威尼斯是非常重要的商業和藝術中心，極為繁榮興盛，Gran Canale系列中的4款高級珠寶套裝就以航海為設計中心。Volute Vénitienne套裝靈感源自貢多拉（Gondola）小船繫纜繩時使用的藍白相間泊船柱。藍色青金石與璀璨鑽石呼應泊船柱的配色，配襯與珍珠和黃金鏈節構成的長頸鏈。Volute Marine亦以相同方法，運用青金石和鑽石製成吊墜，垂飾上一排採用軌道式鑲嵌技法的鑽石星河。此高級珠寶套裝另推出耳環及手鐲，手鐲佈滿不對稱棋盤式交錯紋理，飾以彗星圖案，鑲嵌重約1卡梨形切割鑽石。Volute Croisière高級珠寶則用上泊船柱上的紅白相間條紋，鑲嵌紅色尖晶石和鑽石。

威尼斯所在的潟湖地區，因為附近海灣被沙洲封閉而演變成湖泊，除了本島以外，附近的島嶼各有特色。系列中的3套高級珠寶以這些瀉湖島嶼為靈感，並向Gabrielle Chanel鍾愛的山茶花致敬。其中Camélia Byzantin以彩色寶石頸鏈致敬Torcello島上古老馬賽克鑲嵌的技術，紅玉髓與火蛋白石構成的拼接圖騰，勾勒出紅色山茶花優美起伏的不規則輪廓，花蕊位置鑲嵌一顆重約10.07卡黃鑽。Camélia Vénitien套裝則結合水晶與黃金，詮釋Murano島上馳名的玻璃工藝，Chanel的幸運花山茶花以半透明寶石切割而成，被花環圍繞，點綴於雍容華貴的胸飾中央，令人想起她在巴黎Rue Cambon寓所中的威尼斯鏡面裝飾。這條頸鏈鑲嵌一顆重約1.5卡圓形切割鑽石，此套裝亦包括一枚以枝葉裝飾造型，鑲嵌一顆圓形切割鑽石戒指，以及一對不對稱耳環和一枚珠寶腕表。

聖馬可大教堂外牆化身頸鏈

獅子是威尼斯的象徵動物。品牌在2013年便曾推出首個以Gabrielle Chanel的星座獅子座為主題的高級珠寶系列。這次面世的單色調Lion Secret頸鏈，裝飾以白金鑲嵌梨形和梭形切割（shuttle cut）鑽石的雙頭雄獅，中間是一顆重約15.55卡梨形切割鑽石。獨特的雙獅圖騰設計，就像浮雕般現身於由鑽石鏈節構成的手鐲上。Lion Secret長頸鏈則巧妙地搭配色彩，運用紅色尖晶石圓珠和藍色青金石圓珠，搭配黃色藍寶石，詮釋豐厚毛皮的尊貴獅子外形。套裝包括飾以巴洛克風格的獅子獎章手鐲，體現力量與動感。

系列的壓軸之作，是將聖馬可大教堂正面外牆上方的翼獅融合到設計的Constellation Astrale高級珠寶套裝。其中以青金石馬賽克鋪鑲的頸鏈，色彩中央的星體鑲嵌一顆重約4.47卡的黃色藍寶石，令人聯想起星雲。同系列的手鏈及耳環也裝飾相同圖騰，另有一枚鑲嵌重約4.25卡枕形切割黃鑽的星空戒指。

每件珠寶上源自威尼斯的設計細節，讓人以另類方法遊歷了一遍這個地中海城市。也差點忘了說，系列名字Escale à Venise的意思，正是「在威尼斯短暫停留」。而其實人生在世，誰不只是短暫停留？但這些以精湛工藝製成的高級珠寶，或者能夠流芳萬世，將Chanel的故事延續下去。

● 查詢：Chanel 2810 9318

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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