經典故事：與威尼斯的淵源

獅子座的Gabrielle Chanel鍾情獅子象徵，在巴黎Rue Cambon的Gabrielle Chanel大宅中，不難找到獅子的蹤影，獅子亦成為品牌高級珠寶中經常出現的元素。（品牌提供）

【明報專訊】Chanel的創作經典，總離不開Gabrielle Chanel本人和她的愛情故事，這次高級珠寶設計的主角「威尼斯」在她的生命中同樣別具意義。1919年聖誕節前夕，她的畢生摯愛Boy Capel意外離世，沉浸在哀傷中的Gabrielle Chanel，在好友Misia和José-Maria Sert夫婦游說下，造訪威尼斯。

這島嶼城市的藝術與人文氣息，令她忘卻傷痛，而聖馬可大教堂中鑲滿渾圓光亮凸圓寶石的黃金屏風畫（Pala d'Oro）與外面的馬賽克磚牆，亦啟發了她日後對拜占庭風格的喜愛與創作。

Gabrielle Chanel本身是個鍾情神秘事物的人，威尼斯城內遍佈的獅子圖騰，也加深了她對威尼斯的喜愛——誕生於8月19日的她曾經說過，「我誕生在獅子座，所以我就和獅子一樣，運用爪子保護自己免於受到傷害。」威尼斯除了為她擴闊她的藝術視野，也像為獅子座的她重新注入力量一樣。品牌早年亦贊助法國威尼斯保護委員會（Comité Français pour la Sauvegarde de Venice）修復聖馬可大教堂獅像與馬賽克藝術的計劃，見證品牌與威尼斯深厚的關係。

文：張曉冬

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