jewellery：傳承6代的珠寶品牌 與寶石交流 變出藝術品

【明報專訊】大家還記得Rachel Ngan（ 顏穎思）嗎？熟悉香港電影的讀者，相信對千禧年代電影《特警新人類2》必定有印象。她正是戲中那個精通電腦科技的混血美女，戲分雖不多，不過她那標致的面孔，卻令觀眾留下深刻印象。久違了幕前工作一段時間的Rachel，原來近年投身珠寶行業，更從家人手上接掌一個瑞士高級珠寶品牌在港的生意。

高級珠寶品牌Boghossian的名字，即使對時尚人來說，都可能有點陌生。這個總部設於瑞士日內瓦的品牌，其實擁有超過150年歷史，最初於1868年在土耳其馬爾丁成立，以引進稀有寶石和創新的鑲嵌技術而聞名。從2012年起，品牌把香港業務交由Rachel的家人負責管理。

管理香港業務 與團隊熟稔如家人

對很多女生來說，初次接觸珠寶，都是從家人而來，Rachel亦不例外，「從小到大我也經常看到媽媽的珠寶首飾，其實自己也沒想過會入行，直至姊姊Regine開始為Boghossian工作後，因為我亦在品牌幫手，便開始接觸更多與珠寶有關的知識，並加深對珠寶的興趣。」 多年來，Regine一直擔任品牌的香港區Director，主理香港的業務，而近日這個重任便交到Rachel手中，「起初很大壓力、很緊張，因為姊姊做得很好。同時亦很感恩，因為自己已經在品牌工作了一段長時間，與團隊相當熟稔，就如家人一樣，所以當接手姊姊的工作時，過程也變得很容易、很順利。」而Rachel更一直視姊姊為人生導師，從生活以至事業上，都給她帶來很大的啟發，「其中一樣從姊姊身上學到的，就是不要停下來，她常常學習新事物，不斷找尋新的東西，她常說：『keep going, don't stop, just keep going』這樣的話，一定會找到對不同事物的熱誠。即使處身於珠寶行業，我依然會找到新的事物來研究、探索，讓自己得到更多的新知識」。

從品牌家族身上得到啟發

除了有姊姊作為良師益友，品牌的家族成員與不同要員亦擴闊了Rachel在珠寶上的知識與視野。「我很尊敬品牌CEO Albert Boghossian，他從來不怕嘗試新事物，不怕去冒險，他總是抱着新的思維帶領品牌前行，他會以創新方法挑戰極限，例如他會研究出新的技巧鑲嵌寶石，他亦肯花時間、金錢、力氣，培養人才；Albert另一樣很重要的特質便是耐性，為了製造一件獨特的珠寶，他可能會花5至10年的時間逐顆寶石去尋找，而其間他已經能想像到那件珠寶製成後的模樣，最終做出來的作品也很美麗，讓我學懂為了一件作品，其實很值得花時間與耐性。」至於董事總經理Roberto Boghossian，Rachel認為從他身上學懂了如何欣賞每一件作品的設計 ，「每當他拿起一件作品細看時，你會覺得時間像慢了下來，因為你會感覺到他正在與當中的寶石交流，仔細欣賞當中的美麗之處」。

雖然Rachel不會參與創作層面，不過創作總監Edmond Chin亦給予她一些對珠寶的啟發，她分享了一次很深刻的印象：「記得第一次到訪他的工作室時，當時他正設計一條綠寶石頸鏈，他充滿熱誠地對我說：『Look! This is the new design，這顆寶石相當的特別……』 他很樂意分享他的看法，你也可以感受到他在創作時的喜悅，當時我心想：『Wow, he really is an artist! 』，出自他手筆的珠寶就像擁有魔法！」Rachel還表示很喜歡其中一雙由Edmond Chin設計的耳環。「當中鋪鑲上一列鑽石，他加上了網絲細節，看起來就像布疋一樣，相當美麗！」

家族經營有更大自由度

當上品牌香港區Director的Rachel，除了擁有相當的寶石知識外，還要了解品牌的市場定位。她說：「香港的顧客本身對寶石也有豐富知識，每當他們看一顆寶石，已知道它的濃度、切割，不過我們並非只着重於寶石的質量，而是把一顆寶石變成一件藝術品。另外，香港的客人亦很少接觸semi precious stone（半寶石），而我們的獨特之處正正是採用不同的寶石來製作珠寶，例如用海藍寶石，可能很多人認為『只是海藍寶石咋喎！』，其實我們講求的是珠寶作品的整體平衡，對於我來說是一個好的挑戰，就是讓人知道珠寶可運用不同的寶石來製作，帶來很不同的感覺，拓寬了很多人的眼界。」此外，要在眾多的珠寶品牌中突圍亦不是易事，「香港已經有很多著名的珠寶品牌，Boghossian雖然已經有超過150年歷史，不過在2008年才開始發展零售市場。品牌的不同之處在於，由家族一代傳一代經營，至今已是第6代了。而在這個行業中，較少會有由家族經營的品牌，family business的優勢是可以用更多時間和金錢研究新的事物，嘗試可以帶來突破的新事物，比起傳統的珠寶品牌擁有更大的自由度」。

最後問Rachel，女人應擁有一件怎樣的珠寶？「每個女人的打扮、形態與性格都不同，可以依照自己的身形去選擇，寶石的大小則見仁見智。我認為佩戴一枚獨特的戒指時，每當與別人傾偈交流時，都能夠帶起話題；而且佩戴戒指時，能令手部看起來更美。款式方面，可以選擇比較玩味的色彩，如果是單顆鑽石戒指的話，看起來像是訂婚戒指，便沒有特色了，所以可以選擇cocktail ring。」

查詢：Boghossian 2805 5805（置地廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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