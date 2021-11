jewellery：傳承6代的珠寶品牌 與寶石交流 變出藝術品

【明報專訊】大家還記得Rachel Ngan( 顏穎思)嗎?熟悉香港電影的讀者,相信對千禧年代電影《特警新人類2》必定有印象。她正是戲中那個精通電腦科技的混血美女,戲分雖不多,不過她那標致的面孔,卻令觀眾留下深刻印象。久違了幕前工作一段時間的Rachel,原來近年投身珠寶行業,更從家人手上接掌一個瑞士高級珠寶品牌在港的生意。

高級珠寶品牌Boghossian的名字,即使對時尚人來說,都可能有點陌生。這個總部設於瑞士日內瓦的品牌,其實擁有超過150年歷史,最初於1868年在土耳其馬爾丁成立,以引進稀有寶石和創新的鑲嵌技術而聞名。從2012年起,品牌把香港業務交由Rachel的家人負責管理。

管理香港業務 與團隊熟稔如家人

對很多女生來說,初次接觸珠寶,都是從家人而來,Rachel亦不例外,「從小到大我也經常看到媽媽的珠寶首飾,其實自己也沒想過會入行,直至姊姊Regine開始為Boghossian工作後,因為我亦在品牌幫手,便開始接觸更多與珠寶有關的知識,並加深對珠寶的興趣。」 多年來,Regine一直擔任品牌的香港區Director,主理香港的業務,而近日這個重任便交到Rachel手中,「起初很大壓力、很緊張,因為姊姊做得很好。同時亦很感恩,因為自己已經在品牌工作了一段長時間,與團隊相當熟稔,就如家人一樣,所以當接手姊姊的工作時,過程也變得很容易、很順利。」而Rachel更一直視姊姊為人生導師,從生活以至事業上,都給她帶來很大的啟發,「其中一樣從姊姊身上學到的,就是不要停下來,她常常學習新事物,不斷找尋新的東西,她常說:『keep going, don't stop, just keep going』這樣的話,一定會找到對不同事物的熱誠。即使處身於珠寶行業,我依然會找到新的事物來研究、探索,讓自己得到更多的新知識」。

從品牌家族身上得到啟發

除了有姊姊作為良師益友,品牌的家族成員與不同要員亦擴闊了Rachel在珠寶上的知識與視野。「我很尊敬品牌CEO Albert Boghossian,他從來不怕嘗試新事物,不怕去冒險,他總是抱着新的思維帶領品牌前行,他會以創新方法挑戰極限,例如他會研究出新的技巧鑲嵌寶石,他亦肯花時間、金錢、力氣,培養人才;Albert另一樣很重要的特質便是耐性,為了製造一件獨特的珠寶,他可能會花5至10年的時間逐顆寶石去尋找,而其間他已經能想像到那件珠寶製成後的模樣,最終做出來的作品也很美麗,讓我學懂為了一件作品,其實很值得花時間與耐性。」至於董事總經理Roberto Boghossian,Rachel認為從他身上學懂了如何欣賞每一件作品的設計 ,「每當他拿起一件作品細看時,你會覺得時間像慢了下來,因為你會感覺到他正在與當中的寶石交流,仔細欣賞當中的美麗之處」。

雖然Rachel不會參與創作層面,不過創作總監Edmond Chin亦給予她一些對珠寶的啟發,她分享了一次很深刻的印象:「記得第一次到訪他的工作室時,當時他正設計一條綠寶石頸鏈,他充滿熱誠地對我說:『Look! This is the new design,這顆寶石相當的特別……』 他很樂意分享他的看法,你也可以感受到他在創作時的喜悅,當時我心想:『Wow, he really is an artist! 』,出自他手筆的珠寶就像擁有魔法!」Rachel還表示很喜歡其中一雙由Edmond Chin設計的耳環。「當中鋪鑲上一列鑽石,他加上了網絲細節,看起來就像布疋一樣,相當美麗!」

家族經營有更大自由度

當上品牌香港區Director的Rachel,除了擁有相當的寶石知識外,還要了解品牌的市場定位。她說:「香港的顧客本身對寶石也有豐富知識,每當他們看一顆寶石,已知道它的濃度、切割,不過我們並非只着重於寶石的質量,而是把一顆寶石變成一件藝術品。另外,香港的客人亦很少接觸semi precious stone(半寶石),而我們的獨特之處正正是採用不同的寶石來製作珠寶,例如用海藍寶石,可能很多人認為『只是海藍寶石咋喎!』,其實我們講求的是珠寶作品的整體平衡,對於我來說是一個好的挑戰,就是讓人知道珠寶可運用不同的寶石來製作,帶來很不同的感覺,拓寬了很多人的眼界。」此外,要在眾多的珠寶品牌中突圍亦不是易事,「香港已經有很多著名的珠寶品牌,Boghossian雖然已經有超過150年歷史,不過在2008年才開始發展零售市場。品牌的不同之處在於,由家族一代傳一代經營,至今已是第6代了。而在這個行業中,較少會有由家族經營的品牌,family business的優勢是可以用更多時間和金錢研究新的事物,嘗試可以帶來突破的新事物,比起傳統的珠寶品牌擁有更大的自由度」。

最後問Rachel,女人應擁有一件怎樣的珠寶?「每個女人的打扮、形態與性格都不同,可以依照自己的身形去選擇,寶石的大小則見仁見智。我認為佩戴一枚獨特的戒指時,每當與別人傾偈交流時,都能夠帶起話題;而且佩戴戒指時,能令手部看起來更美。款式方面,可以選擇比較玩味的色彩,如果是單顆鑽石戒指的話,看起來像是訂婚戒指,便沒有特色了,所以可以選擇cocktail ring。」

