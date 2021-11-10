Watch News：訂製獨一無二珠寶首飾

【明報專訊】當社會大環境不明朗，大家或者以為所有人也會減少消費，但跟不少高級珠寶行業人士傾談，才發現雖然疫情仍未消退，但高級珠寶品牌的生意卻仍然站得住腳——可能是因為大家相信這些珠寶更具保值作用。

masterpiece by king fook最近在中環畢打街開設其首間專為珠寶而設的專門店，以Maison of Jewellery為主題，重點推介一些設計獨特、品牌獨家代理的歐洲珠寶世家，包括來自意大利的Annamaria Cammilli、Mattia Cielo、Palmiero和德國的Stenzhorn。其中Palmiero的設計打破常規，以獨特形狀配合色彩漸層處理手法創作。新店亦特別推介masterpiece by king fook私人訂製珠寶服務，以D/IF級鑽石鑲嵌。設計師根據顧客的喜好，透過設計概念、寶石配搭、鑲嵌及鐫刻圖案等，製成獨一無二的飾物。為慶祝新店開幕，景福也帶來自家設計、選用D/IF鑽石鑲嵌的頸鏈及戒指系列，靈感源自歐洲王室的皇冠設計，包括參考了歷史上第一枚訂婚鑽戒、屬於法國瑪麗公主的訂婚戒指。

查詢：2559 3093

文：張曉冬

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