表壇奧斯卡揭盅 超薄萬年曆奪大獎 骷髏挾蛇最無畏

【明報專訊】才11月中,不同界別已不約而同作年度回顧。當中被稱為鐘表界奧斯卡的日內瓦國際鐘表大賞(GPHG)亦剛在本月初公布結果,按不同組別選出年度最佳腕表。Bulgari和Tudor分別贏得兩個最受矚目的獎項——Aiguille d'Or金指針大獎和Petite Aiguille小指針獎,而Louis Vuitton、MB&F、Piaget亦分別取下兩獎,成為大贏家。

Aiguille d'Or金指針大獎

Bulgari Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆腕表

金指針大獎是年度最大獎,獎勵所有腕表類別中最優秀的作品,被認為是鐘表界最具代表的獎項,今年由Bulgari拿下,是首次由意大利品牌贏得大獎。Octo Finissimo系列在2014年面世,推出過超薄自動上鏈、三問報時、計時和陀飛輪等不同款式,贏得近60項國際大獎。今次得獎的超薄萬年曆腕表用上408枚零件,搭載於僅5.8毫米的極薄表殼中,透過3個位於表側的按鈕調校功能:2時位置的調校日期、4時位置調校月份,8和9時之間則調校星期。(約$452,000)●

Petite Aiguille小指針獎

Tudor Black Bay Ceramic腕表

近10年來,Tudor的Black Bay系列一直是GPHG獎項常客:Heritage Black Bay贏獲2013年Revival Prize復興獎,Heritage Black Bay Bronze和Black Bay Chrono分別獲得2016年和2017年小指針獎,Black Bay P01和Black Bay Fifty-Eight則在2019年和2020年拿下Challenge挑戰獎。小指針獎腕表的零售價格需在4000至10,000瑞士法郎之間(4000瑞士法郎以下則撥入挑戰獎)。今次的Black Bay Ceramic是系列第6次得獎,雖然坊間有不少意見認為它已經「攞夠獎」,但今次得獎又的確實至名歸,因為腕表並非單純換上黑色外形,而是品牌首枚取得METAS(瑞士聯邦計量科學研究院)Master Chronometer認證的腕表,是Omega以外的第一個品牌!($35,500)●

Audacity無畏腕表獎

Louis Vuitton Tambour Carpe Diem腕表

Louis Vuitton一直投放不少資源製作高級腕表,今年品牌憑Tambour Carpe Diem和Tambour Street Diver Skyline Blue,分別贏得Audacity無畏腕表獎和最佳潛水表兩個獎項。Tambour Carpe Diem的設計靈感源自中世紀時鐘上的裝飾元素,巧妙融合骷髏、沙漏與響尾蛇,營造神秘氛圍。表盤並不直接顯示時間,需啟動隱秘機關。表盤採用不對稱佈局,3時位置是玫瑰金製成的骷髏頭骨,由瑞士雕刻師Dick Steenman生動塑造出眼眶、牙齒等細節。金色響尾蛇盤踞當中,由琺瑯師Anita Porchet手工製作,蛇鱗巧妙融入品牌monogram花紋。10時位置的沙漏則展現通透而明亮的質感。新表擁有數字跳時、逆跳分鐘、動力存儲顯示和自動機械裝置功能。輕輕推動表殼右側按鈕,表盤中央的蛇頭會緩緩移開,露出頭骨前額的數字小時窗;響尾蛇的蛇尾隨之擺動,指向分鐘刻度;骷髏的左眼會改變花紋(品牌的monogram圖案),下巴張開,顯露出古羅馬詩人賀拉斯的名言Carpe Diem(把握今朝)。腕表底部可看到骷髏頭的黑色「背影」。(約$4,350,000)●

最佳計時表

Zenith Chronomaster Sport腕表

GPHG自2014年增設最佳計時表一獎後,Zenith今年終於取下此獎項。El Primero計時機芯一向是Zenith招牌作,Chronomaster Sport腕表復刻了品牌的A386經典表款,採用藍、碳灰和淺灰3色計時盤,結合多款El Primero精髓。腕表設1/10秒計時功能,1/10秒刻度更直接鐫刻於黑色陶瓷表圈上,是市面上唯一如此設計的腕表。($78,400) ●

最佳機械創新表

Piaget Altiplano Ultimate Automatic腕表

如大家有留意上屆GPHG的話,可能會覺得今屆最佳機械創新表有點熟口面,因為Piaget Altiplano Ultimate Concept是去年的金指針大獎得主,是一枚厚度只有2毫米的纖薄手動上鏈腕表。今年獲獎的腕表是自動上鏈版本,表殼厚度僅4.3毫米,拿在手上給人一種不甚真實的感覺。表款以18K白金打造,搭載910P機芯,鏤空設計富現代感。品牌同時以Limelight Gala Precious Rainbow腕表贏得最佳女裝表。($249,000)●

最佳男裝複雜表

MB&F LMX Titanium腕表

大家或會以為大品牌在GPHG中會有得獎優勢,但其實不少獨立品牌也曾贏得多個獎項,例如今屆MB&F便拿下其第6、7個GPHG獎項:最佳男裝複雜表LMX Titanium和最佳工藝表LM SE Eddy Jaquet 'Around the World in Eighty Days'。

LMX Titanium腕表是品牌Legacy Machine系列的10周年之作,功能跟第一款的LM1相同,沿用古典懷表的白色表盤配羅馬數字時標,但表身變得更高更立體,動力儲存提升至7天,圓錐齒輪令表盤斜放於機芯上,飛行游絲擺輪經過重新設計,12時位置設有3D立體轉動動力儲存顯示。2和10時位置的表冠,可分別調校兩個表盤的時間。(98,000瑞士法郎,約830,000港元)

文:張曉冬

圖:品牌提供

編輯:梁小玲

美術:謝偉豪

