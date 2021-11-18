Gucci 荷李活明星行騷 嬉皮不羈顯個性

【明報專訊】Gucci剛於洛杉磯荷李活大道（Hollywood Boulevard）舉行盛大的時裝騷，發布名為Love Parade的系列。選址於荷李活大道，正因品牌創意總監Alessandro Michele想藉Gucci今年100周年推出的第2個系列向荷李活致敬。

Alessandro Michele的母親為電影從業員，從小就告訴他夢工場的動人軼事。一批活躍於1940、50年代的荷李活明星，如萬人迷性感尤物瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）、永遠戴着黑色網緞手套的銀幕女神烈打希和芙（Rita Hayworth）、電影《巨人》男主角洛克遜（Rock Hudson）、以波浪般的流麗髮型而成名的華朗妮嘉歷（Veronica Lake），以及希治閣經典電影《迷魂記》女主角金露華（Kim Novak）等，均有如神聖偶像般深深印在Alessandro Michele的腦海。荷李活如夢似幻的電影故事更讓住在環境擁擠的他掙脫了蒼白乏味的世界，是童年的他擺脫現實的出口。

荷李活被稱為夢工場，盛產無數傳世的經典電影，Alessandro Michele更把它比喻為一所充滿異教神靈的希臘神殿，男女演員就是神話中不朽的主角，承載讓世人迷戀不斷的幻想。這個Love Parade系列就像要表現眾神落入凡間的一幕。Alessandro Michele的鬼斧神工把各種跨年代的時尚元素混合於系列裏，其中代表荷李活的華麗晚裝最懾人心魄。這個有如時尚大熔爐的系列雖然是向荷李活致敬，Alessandro Michele卻以強烈的個人風格詮釋，令系列始終散發着一股糜爛不羈的嬉皮味。全場背景音樂均出自不怎麼荷李活的Björk，模特兒與系列的風格亦非常一致，沒有典型的俊男美女，而是樣貌身形不一卻都別具個性，表現時尚眾生相的模特兒。演出過《博擊會》的美男Jared Leto和電影《寶貝智多星》童星Macaulay Culkin兩名荷李活明星亦是模特兒之一，其中成年後的Macaulay Culkin早已不復可愛，外表更是不修邊幅，但年月的洗禮卻為兩人帶來不一樣的氣質。正如Alessandro Michele所說：「I see beauty everywhere」，風格不安於被規範制約的他，能夠從不尋常的地方找到美麗，展現一種看似柔弱卻蘊含漠視世俗的強大勇氣，正正定義當下多元的時尚。

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