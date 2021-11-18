Fendi / Versace 交換設計師 演繹對方經典風格

【明報專訊】時裝周的日常，就是在深夜時分觀看時裝騷的網上直播。話說一晚收到來自Fendi的Instagram官方帳號通知，時裝騷直播即將開始，但品牌的2022春夏系列不是數天前已經發布了嗎？不過還是不由分說等候觀看，怎料時裝騷開始不久，又見到來自Versace同樣的通知，心想兩大品牌都剛發布過春夏系列，現在怎麼不事前好好溝通，而弄得時裝騷「撞」時間，要人怎樣取捨呢？但實情是兩大品牌不止溝通良好，兩家設計師的關係更親密到以一個前所未有的方法，在2022的早秋系列帶來非一般的合作，就是兩個品牌交換設計師設計對方的整個系列。

Versace首席創意長Donatella Versace與Fendi第3代當家Silvia Venturini Fendi，首次離開各自的家族品牌，而作為Fendi高級訂做服及女裝藝術總監的Kim Jones，則為兩者引路，令是次合作水到渠成。合作模式為Kim Jones與Silvia Venturini Fendi分別負責設計Versace的女裝及男裝，而Donatella Versace則設計Fendi的男女裝，各自以獨特角度演繹對方品牌的經典風格。如此一來雙方必須深入探索對方昔日的設計，在巧妙運用經典元素之餘，亦要堅守雙方品牌的特色和文化。兩個單位均鼓勵對方忠於自己，令這個艱難任務，透過尊重和互信而成功磨合，做到系列你中有我、我中有你，因此兩個品牌把這個合作成果命名為Fendace系列，將Fendi和Versace兩個名字結合，十分貼題。

系列充滿1990年代性感風尚，把Fendi工坊的精巧工藝與Versace的龐克搖滾風融合；而Fendi monogram壓花糅合Versace希臘回紋圖案，兩者的渾然一體更是神來之筆。系列特別邀請1990年代超模Kate Moss與Naomi Campbell等行騷，令這個一時無兩的系列更為震撼。

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