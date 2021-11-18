Balenciaga Simpsons一家擔當模特兒 短片幽默搞笑

【明報專訊】Balenciaga的2022春夏系列發布分為兩部分，第一部分是品牌好友和模特兒踏上紅地氈，有如荷李活明星名人進場觀看首映的墟冚場面（當中的確有不少真實的明星名人），既是貴賓進場的photocall，又是一場時裝騷。一眾攝影記者大聲叫囂，貴賓識趣微笑擺pose，連帶工作人員謹慎行事等，都令場面與真實的首映禮無異。貴賓均穿上來季新裝出席如此隆重場合，當然亦少不了浮誇而風格前衛的晚裝，另外亦有品牌簽名式的街頭服和日常服，輪廓多變，從極纖瘦到超大到不成比例的都有，加上不經意的做舊做爛細節，Balenciaga絕對是當今時尚界至為反叛型格之選。

不過，系列發布的第二部分才是戲肉，因為貴賓們入場觀賞的正是The Simpsons I Balenciaga的短片首映，這個配搭令人喜出望外，並且突顯品牌創意總監Demna Gvasalia的異想天開與幽默。短片故事講述Homer想為老婆Marge準備一份驚喜的生日禮物，於是發電郵給Balenciaga購買品牌最便宜的一件產品，可是卻收到一件價值19,000歐元(約168,000港元)的晚裝，Marge當然驚喜若狂，但因為售價高昂，試穿過後只好連同一封感激函退還Balenciaga。豈料感激函感動了Demna Gvasalia，令他決定安排Simpsons一家及Springfield的一班街坊好友飛到巴黎，擔當時裝騷的模特兒演繹品牌經典。短片過癮搞笑，系列發布的第一部分找來貴賓行騷，突顯明星名人文化與時尚品牌千絲萬縷的關係，而設計師一念之差，第二部分即找來一眾「騎呢」卡通人物行騷，以幽默手法帶出反差，發人深省。

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