Bottega Veneta 交織逆境重生活力

【明報專訊】在新冠病毒大流行之初，Bottega Veneta開始把時裝騷從米蘭遷住其他城市舉行，首先是去年10月的Salon 01系列選址倫敦，今年4月的Salon 02系列於柏林，剛於上月發布的Salon 03系列，則選址美國城市底特律。

底特律曾為汽車工業重鎮，也曾是美國第4大城市，僅次於紐約、芝加哥和費城。不過自1967年底特律暴動和1970年代的石油危機後，這個城市便經歷漫長的蕭條。Bottega Veneta創意總監Daniel Lee選擇在底特律搞騷，是因為他於數年前到訪後便愛上這城市，覺得與他的英國老家、同為工業重鎮的列斯（Leeds）有種莫名的聯繫。時裝騷在密歇根劇院（Michigan Theatre）舉行，這座建於底特律最輝煌的1920年代的劇院，因日久失修而淪為停車場，若在網上搜尋，就可以看到汽車停泊在曾經富麗堂皇的舞台之前的照片，畫面令人唏噓。

不過Daniel Lee筆下的設計卻沒有滄桑的感覺，反而帶有逆境重生的活力。Salon 03系列中有大量運動套裝、連帽風褸和工裝，剪裁別樹一格，例如用上光亮材質的風褸，帽子做得異常堅挺，形如遮蓋後腦的高領。風褸和工裝的袖子捲起來營造出誇張版型，運動服用上交叉格紋針織設計，模仿品牌標誌的織皮圖案。系列亦有大量裙裝，其中一件白色雷射雕花露肩傘裙襯以運動鞋，形成強烈對比。另外Daniel Lee喜歡的Gen Z Green顏色依然貫穿了整個系列，突顯強烈的千禧後氣息。

每個人都會有高低起伏，一個品牌、一個城市亦然。Bottega Veneta在底特律搞騷，一下子把這個低迷的城市變成時尚舞台，而自2018年加入品牌的Daniel Lee，亦把原本有點老氣的Bottega Veneta，變成備受新世代吹捧的人氣品牌。不過本月初Daniel Lee突然宣布離開Bottega Veneta，品牌之後能否保持強勢，還是走向低沉，就要看曾效力Raf Simons和Phoebe Philo時期的Céline的繼任人Matthieu Blazy能耐。

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