Love Brings Love 向Alber Elbaz致敬

【明報專訊】Alber Elbaz給我們最深刻的印象似乎是他在Lanvin的日子，他把品牌帶到前所未有的高峰，那種帶點浪漫和幽默的法式優雅，至今依然無人能取代。不過自Alber Elbaz 2015年離開Lanvin後，無論是品牌還是他本人都像從高峰下滑，風光不再。直至去年Alber Elbaz與歷峰集團共同創立品牌AZ FACTORY，以全新姿態再戰江湖，並在今年1月以短片形式發布首個系列。

可惜Alber Elbaz於今年4月因感染新冠病毒而離世，出師未捷身先死，難免令人嘆息。可幸AZ FACTORY未有就此結束，而且在10月時裝周期間得到時尚界各方好友相助，舉行了向Alber Elbaz致敬的Love Brings Love 時裝騷，除了展示AZ FACTORY工作室的全新系列，還有40多名設計師參與，包括Giorgio Armani、Jean Paul Gaultier（圖）、川久保玲、Dries Van Noten、Rick Owens、Raf Simons、Riccardo Tisci、Nicolas Ghesquière及Maria Grazia Chiuri等，各人為時裝騷設計一件作品，以紀念用愛和歡樂重塑時尚的Alber Elbaz。

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