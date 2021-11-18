Valentino 時裝與街頭接軌 經典元素富現代感

【明報專訊】漫長的疫情，打亂了很多人的生活常態，昔日的社交活動少了，大家又有多久沒有穿上「飲衫」示人？面對當下的轉變，Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli透過設計意念來擁抱新世代、新世界，讓時裝與街頭接軌，他認為時裝要被人穿在身上、走上街頭，才是其真正的意義。因此她特意選址巴黎聖殿市場（Carreau du Temple）舉行時裝騷，將舞台延伸到街頭，讓一襲襲華衣美服被大眾「看見」。

今季Pierpaolo Piccioli從品牌檔案典藏中汲取靈感，以「Valentino Archive」為題穿越時空，體現「華倫天奴式」風格的變化與演進。打頭陣的是連續數個白色喱士立體雕花造型，當中有以美國演員兼模特兒Marisa Berenson於1968年穿過的白色連身裙為藍本的新設計，流露青春浪漫氣息；天橋上，還有著名時裝攝影師Chris von Wangenheim鏡頭下的花卉長裙，令人聯想起Valentino昔日的風華，經由Pierpaolo Piccioli獨有的設計語言調整後，品牌的簽名式設計變得更具現代感和接地氣。

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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