Givenchy 與Josh Smith合作 典雅與叛逆並存

【明報專訊】由Matthew M. Williams率領的Givenchy，一字記之曰：型！2022春夏系列騷場，一貫的暗黑調子配搭未來感的電子音樂節奏，再次將他喜愛的藝術元素與音樂結合，同時亦不忘延續這間時裝屋的經典，創作出典雅與叛逆並存的系列。

來季Matthew M. Williams特別找來紐約藝術家Josh Smith合作，將對方擅長運用的鮮明色彩與線條糅合於設計之中，運用粗針織代替其流線筆觸，以及透過拼湊與重組等手法，大量應用在服飾印花及面料上，成為系列服飾的一大亮點；另外還把經常在Josh Smith創作中出現的南瓜和汽油桶元素，製成袋款與特殊帽款，帶來充滿玩味的設計。從天橋上還可見Matthew M. Williams從品牌創辦人Hubert de Givenchy的筆下經典汲取靈感，例如緊身胸衣和腰部褶襇裝飾，透過硬挺西裝材質與潛水布面料，塑造出立體的輪廓，帶來了浮華與剛柔並濟的設計，而特殊剪裁的圓邊細節，則以英式刺繡作為飾邊，塑造視覺對比，並運用編織、薄紗和透視布料，體現出屬於春夏的清新飄逸感覺。

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