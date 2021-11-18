Loewe 打破常規 時裝新形態

【明報專訊】繼連續兩季的「紙本」時裝騷後，隨着疫情逐漸緩和，Loewe也跟隨大隊，以實體時裝騷重回巴黎時裝周。創意總監Jonathan Anderson認為進入後疫情時代，即使生活逐漸回復「正常」，與過去已經不一樣，他透過時裝傳遞出一種新常態。熱愛藝術的他，從文藝復興時期畫家Jacopo da Pontormo的極端形式主義畫風汲取靈感，同時融合超現實主義，運用扭曲、轉移、解構、重組等設計手法，創造出充滿實驗意味的服飾，刻劃品牌設計新路向。

天橋上盡是視效強烈的設計，連身裙、乾濕褸上鑲嵌巨型金屬牌，在布料的對比下形成反差。貼服身體曲線的針織長裙，在意想不到的部位裝上金屬突起物，構成尖銳不規則的外觀。立體圓弧形斗篷、前後反穿的風衣、穿洞褲子、如雕塑般的牛仔布服飾、不對稱設計的荷葉邊珠片晚禮服等，一系列服飾打破慣常輪廓，勾畫出極前瞻的時裝新形態。此外，Jonathan Anderson也借鏡達達主義的「現成物藝術」，表達出他對後疫情時代的反思，體現在系列高跟鞋上。簡約的高跟鞋紛紛配上玫瑰花、指甲油、雞蛋與肥皂等造型的鞋跟，透過將易碎物件置於支撐點，比喻日常的脆弱本質，看來充滿玩味，卻同時暗藏悲傷。

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