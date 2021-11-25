Grooming News：男團偶像變身雌雄同體 首推個人美妝品牌

【明報專訊】對於男團偶像派出身的歌手來說，要洗去boy group初出道時的稚嫩形象，並非一朝一夕就可以做到。當中有多少人能夠搖身一變成為型人icon？來自英國偶像組合One Direction的Harry Styles，可說是成功的例子。打從2017年Harry Styles單飛個人發展開始，有份參與創作首支單曲Sign of the Times的他，帶來了一首旋律淒美的作品，已令不少人對他另眼相看。隨着音樂路線轉變，Harry Styles在衣著造型上亦不斷進化，先是一副英倫搖滾型男模樣，然後形象愈趨中性化，時而佩戴珍珠頸鏈，時而穿著透視裝，變身成當今潮流文化界的雌雄同體fashion icon。

在形象上花了不少工夫的Harry Styles，尤其喜愛塗指甲油，經常透過「襯到絕」的甲色與撞色配搭來襯托衣著造型，看起來時尚前衛，成為帶起男生美甲潮流的其中一人。處身於這個明星效應盛行的年代，眼見不少潮流icons也推出個人時尚品牌，Harry Styles亦正式加入戰團，宣布推出首個個人美妝品牌Pleasing，帶來指甲油系列及護膚產品。作為其標誌的指甲油系列，顏色選擇包括較活潑的粉色系以至型格的深色調，套裝更附有英文字母的指甲貼紙，讓大家表達心中所想，隨意組合成不同字詞。至於護膚品方面，率先推出市面的有The Pearlescent Illuminating Serum及The Pleasing Pen。前者蘊含珍珠膠囊，據稱備有提亮及滋潤功效；後者則為針對眼部及唇部而設的精華，採用雙頭設計，一邊是備有滋潤功效的眼部凝膠，另一邊則是半啞光的唇部護理精華。

查詢：Pleasing www.pleasing.com

文：劉詩言