品牌默默改良放驚喜 型格黑陶瓷表 水底發光

Seamaster Aqua Terra系列同樣加入小秒針設計，小時刻度用上酷似帆船船體形狀的設計，帶來新鮮感，圖為精鋼配墨綠色表盤。$52,200（黃志東攝）

除了小秒針款，Trésor腕表另有在12時位置設置動力儲存顯示的表款，品牌標誌移到表盤上的3時位置，圖為精鋼黑表盤皮帶款。$63,000（黃志東攝）

Black Black腕表的潛水刻度、黑色PVD小時刻度、鏤空指針及表圈12時位置的圓點上均塗掃炭色夜光塗層，日光下均呈灰黑色，黑暗中卻會變成不同夜光色調。（黃志東攝）

【明報專訊】疫情以來，不少大型活動也延期或取消。好像奧運會和《007：生死有時》，均由原訂去年舉辦及上映，延至今年登場，而跟兩者關係密切的Omega，也只能按兵不動，靜待時機再宣傳。但品牌沒有因此停滯不前，反而趁此機會默默改良既有款式。今年面世的Trésor和Aqua Terra系列腕表經過重新設計，Seamaster則推出型格全黑版本和美洲盃帆船賽款式，每枚腕表均從小處着手，為大家帶來驚喜。

夜光色調 讀時無難度

要數Omega今年最搶眼的腕表，首選是極致全黑的新款Seamaster潛水300米Black Black腕表。品牌以前在Speedmaster系列中曾經製作過類似的全黑設計，但以Seamaster來說應該算是第一枚，而今年也是品牌少數不以Speedmaster為主打的一年。在Seamaster新作上，品牌運用陶瓷物料的多樣優點，製作出一枚包含不同深淺色調的單色腕表。為營造出深邃效果及呈現海底下的黑暗感覺，直徑43.5mm的表殼以光面磨沙黑色陶瓷製造，配上黑色橡膠表帶，使腕表能更牢固地繫於手腕上。表扣採用跟表殼相同的物料製成，表匠同時以黑色陶瓷製作表冠及排氦氣閥門。

新表配上夜間的全黑色調，但表面上所有時間顯示仍可輕易讀取。為保證腕表讀時方便同時保持整體美感，品牌在潛水刻度、黑色PVD小時刻度、鏤空指針及表圈12時位置的圓點上均塗掃炭色夜光塗層。這些重要顯示在黑暗中會變成不同夜光色調，但在日光下均呈現為灰黑色。

Black Black腕表亦是品牌首次把表盤所有細節以雷射蝕刻技術鐫刻在黑色陶瓷表盤上，包括Seamaster系列標誌的波浪紋理、分鐘刻度、字樣，甚至品牌標誌。翻到表背，光面磨沙黑色陶瓷表背設有藍寶石水晶鏡面。Omega專利的Naiad Lock技術，確保所有鐫刻在波浪飾邊表背上的字樣完美工整地向上呈現，表背上的字樣亦全部經過金屬化處理。腕表配搭Co-Axial Master Chronometer 8806機芯，機芯通過瑞士聯邦計量科學研究所（Swiss Federal Institute of Metrology, METAS）的嚴格測試，確保其精確度、性能及防磁效能均達到標準，腕表亦備有全球5年保養。

兩系列變身 加入小秒針

Trésor腕表今年加入了新一代男裝款式，推出多個置有全新小表盤設計的款式，並備有不同物料及顏色選擇。品牌最早使用Trésor這名字，可追溯至1949年。當時這名字代表腕表內的「寶藏」，意指當年傳奇的30毫米機芯，令品牌設計出漂亮纖薄的金質表殼。新面世的Trésor系列直徑40毫米，包括18K黃金、18K Sedna金和精鋼等款式。全新設計中最有趣的部分是新設計的小表盤，所有腕表均於6時位置設有小秒針表盤，部分款式於12時位置設有動力儲存顯示。在這種獨特表面佈局下，一般設在12時位置的品牌標誌移至3時位置。

Aqua Terra系列在今年亦迎來小變身，品牌首次為腕表加入秒針設計，分別有38毫米和41毫米的款式。小秒針表盤設於6時位置，小表盤外飾以圓環，大部分表款的圓環以18K Sedna金製成，部分甚至鑲有名貴鑽石。表盤以太陽線紋打磨及飾有雙色甲板橫向紋理，表面上綴有醒目的小時刻度，用上酷似帆船船體形狀的設計，帶來新鮮感。新表備有多種表帶選擇，包括與腕表相配的金屬款式鏈帶、米白色及藍色的橡膠表帶，以及紅色、酒紅色、米白色和綠色的皮革表帶。38毫米款式配搭Co-Axial Master Chronometer 8802/8803機芯，41毫米款式則配搭Co-Axial Master Chronometer 8916/8917機芯，兩者同樣通過METAS測試，附5年保養。

美洲盃帆船賽指定計時 新表致敬

最後值得一提的是，品牌今年成為美洲盃帆船賽的大會指定計時，特別向由Prada冠名贊助的第36屆美洲盃帆船賽致敬，製成Seamaster潛水300米美洲盃計時腕表。精鋼腕表直徑44毫米，配藍色陶瓷表盤及表圈，飾白色琺瑯潛水刻度。為確保在風高浪急的環境下仍可輕易操作，品牌特別在計時按鈕配上橡膠面料，採用紅色及藍色色調，即使在濕滑情况下仍可輕易操作。

雷射蝕刻的波浪紋表盤上綴有經電導處理的紅色鋁質帆船賽倒數計時圈，此小表盤底部設有1小時計時轉盤，紅色分針及鍍銠小秒針的設計靈感則源自帆船船體形狀，呼應腕表主題。中央計時秒針同樣以經紅色電導處理的鋁質物料製成，指針末端飾上了美洲盃圖案。

新表加入品牌專利Chrono Lock系統，可確保海中作賽期間，帆船高速航行時計時功能運作正常。腕表附有金屬鏈帶及橡膠表帶，透過Quick Change快速表帶更換系統，只需輕按表帶按鈕即可將表帶拆下，毋須使用工具亦能輕易更換。

● 查詢：Omega 2518 9898

文：張曉冬

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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