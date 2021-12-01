Watch News：古董勞力士展覽 「勞迷」最後召集

因滑雪運動員Jean Claude Killy曾佩戴而聞名的精鋼計時三曆腕表款6036 Killy。（The Vintage Concept提供）

Paul Newman Daytona款式6241 PN是不少收藏家的心水，場內亦展出一幅浮世繪風格的Paul Newman畫作。（The Vintage Concept提供）

【明報專訊】最近中環置地廣場的Belowground正舉行The Timeless Legend古董Rolex腕表展覽，集合不同年代和極為罕有的珍品給大家觀賞，背後搞手是中環擺花街的The Vintage Concept古董表店。

特選40多款表 展周邊收藏藝術品

The Vintage Concept在5年前成立5周年時也曾在自家店內舉行展覽，今次則跟置地廣場合作，挑選了40多款古董Rolex。部分珍藏包括Rolex專為COMEX（Compagnie Maritime d'Expertise）海底石油探勘作業開發的型號5514、滑雪運動員Jean Claude Killy曾佩戴的精鋼計時三曆腕表款6036 Killy、Paul Newman Daytona款式6241 PN、1680 18K YG Black Nipple Dial黃金殼黑面突圓點時標款式、為阿聯酋軍隊製作的UAE Eagle款等。

展覽除有多款古董Rolex，亦展出不少腕表周邊收藏如表盒、紀念品等，另外也有一些跟腕表有關的藝術品。今日（1日）是展覽最後一日，一眾「勞迷」不容錯過。另外，由於The Vintage Concept擺花街店的大廈即將重建，品牌正物色適合地點搬遷，日後可有機會正式進駐置地廣場？

● 「THE TIMELESS LEGEND」古董勞力士展覽

日期：今日（展期最後一日）

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：中環置地廣場地庫Belowgound 1號舖

查詢：2522 2301