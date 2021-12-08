海軍特種部隊合作研發 貼心腕表 水中潛行拍檔

【明報專訊】今年詢問度最高的腕表品牌，可能是Tudor。品牌推出的新表一枚接一枚，上半年先推出Black Bay黃金版、銀版，然後有青銅款和通過METAS認證的Black Bay Ceramic陶瓷殼款。來到年底，鏡頭一轉將焦點從Black Bay移到走專業潛水路線的Pelagos系列。

Pelagos源於希臘文，有與海洋息息相關，或棲息於海洋的意思，如果說那是一枚腕表的名字，當然是一枚跟海洋有關的腕表。Tudor潛水腕表的歷史可追溯至1954年，當時首款潛水腕表型號為7922，防水深達100米。兩年後，位於土倫（Toulon）的法國海軍附屬科研機構——海洋教育研究及深海研究隊（Groupe d'Étude et de Recherches Sous-Marines，簡稱G.E.R.S.）訂購了一批Oyster Prince Submariner腕表（包括型號7922和7923），並評估腕表。G.E.R.S.的時任指揮官以「完美」來形容兩款腕表的防水性能，並認為其計時「非常準確」。Tudor以其出眾性能得到G.E.R.S.信服，官方亦向品牌訂購更多腕表，並於1961年向品牌授予「法國海軍官方供應商」的稱號。

固定式表帶桿 防水中鬆脫

品牌自此一直為法國海軍長期供應腕表，直至1980年代。此次品牌推出全新Pelagos FXD腕表，為經典表款注入新意，腕表由品牌與著名的法國海軍蛙人特種部隊休伯特突擊隊（Commando Hubert）合作研發，符合一系列特殊技術規格要求。表名中的FXD代表fixed，強調表殼上格外堅硬的固定式表帶桿，為潛水員提供可靠保障，以免腕表在水底下鬆脫。

42毫米磨砂鈦金屬表殼連固定式表帶桿以整塊鈦金屬製成，表帶桿部分猶如表耳的延伸，令表款造型獨具特色。表殼底蓋刻有Marine Nationale（法國海軍）標誌， 「M.N.21」（即Marine Nationale 2021的縮寫）字樣靈感源自1970的設計，另刻有1980年代的原款銘文。表款另一特別之處在於配備了120格卡位的鈦金屬旋轉外圈。此外圈可雙向旋轉，刻度則由60至0逆向顯示。此設計雖與國際標準ISO 6425:2018規定的潛水腕表標準不同（故Pelagos FXD嚴格來說不能稱為潛水表），卻滿足蛙人特種部隊在執行「水下潛行」任務時的特定需求。

逆時針刻度外圈 方便計時

水下潛行是潛水員按照精心規劃的路線，在不出水面的情况下由海路抵達某個精確地點。執行任務時一般兩人一組，彼此之間通過有「生命線」之稱的繫帶連接，在羅盤的指引下完成一系列直線潛泳任務。全線分為不同泳段，每個泳段都需要在既定時間內以穩定速度前行，並盡可能完成更多泳段。過程中，不僅每個泳段都要求精準計時，每次改變路線方向也都需要重新開始倒數計時。Pelagos FXD的腕表外圈便為此設計逆時針刻度，以分針指示各泳段耗費的時間，當分針走到三角標記正對方向時，小隊即可更改前行方向，而負責計時的潛水員則開始下一輪倒數計時。

表款的特大外圈環直徑稍為大於表殼，即使潛水員佩戴橡膠手套，或雙手因長時間泡在水中而凍僵，仍可抓握表冠調節。旋轉外圈配搭陶瓷60分鐘逆向刻度字圈、啞面海軍藍色表盤和鐘點標記，均塗有X1級瑞士Super-LumiNova夜光塗層，方便水底下讀時。外觀設計方面，Pelagos FXD從法國海軍曾使用的品牌潛水表中汲取靈感，以海軍藍色表盤配搭方形鐘點標記及名為「雪花」的棱角形指針。

以往法國海軍曾要求Tudor在供貨時毋須為腕表配備表帶，到實際使用時，他們會自行裝配手工表帶及其他特色表帶。多年來他們經常用到的兩種表帶，一種是黑色一體式尼龍織紋表帶，另一種則是以綠色降落傘布手工製作的鬆緊表帶，中央飾有黃色或紅色條紋。Pelagos FXD的織紋表帶亦以此為靈感，向品牌與法國海軍的深厚淵源致敬。

品牌與Julien Faure合作研發的新款高科技表帶，以22毫米闊的海軍藍色聚乙烯織帶製成，中央飾以尖灰色條紋，配有鈦金屬「D」字扣環和黏貼式設計，可靈活適應不同手腕尺寸。事實上，Julien Faure多年來也一直為法國海軍生產織帶，是法國水兵帽上不可或缺的部分，帶有這種織帶裝飾的水兵帽被稱為「bachi」，是法國水手與舵手經常佩戴的一種紅色絨球帽。織帶以外，Pelagos FXD亦隨表附送一條點綴浮雕圖案並配備帶扣的一體式橡膠表帶，質地比品牌以前推出的任何一款橡膠帶柔軟，佩戴時更舒適。

腕表搭載品牌MT5602原廠機芯，備時、分、秒功能，採用經典飾面。一體成形的鏤空鎢自動擺陀經磨砂工藝處理，搭配噴砂細節，夾板與主夾板上則以磨光及噴砂飾面交錯。機芯配備非磁性矽游絲，獲瑞士官方天文台認證（COSC），COSC認證要求機芯運行時每日平均誤差為-4至+6秒之間，Tudor腕表在完成組裝後每日誤差僅在-2至+4秒之間，要求更為嚴謹。長達70小時的動力儲備，就算周五晚上脫下腕表後，整個周末將腕表放在一旁，到周一早上重新戴上仍有足夠動力運作，毋須重新調校時間。

文：張曉冬

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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