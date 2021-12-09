the buzz：短暫一生 領街頭文化走入時裝界 煙花散落Virgil was here

煙花表演——Virgil Abloh操刀的最後一個LV男裝系列在今年11月30日舉行，以Amen Break為主題；時裝騷最後以煙花表演作結，並以無人機展示Virgil was here字句，場面催淚。（影片截圖）

【明報專訊】香港時間11月29日凌晨時分，傳來Virgil Abloh因癌症離世的消息，震驚整個時尚界。年僅41歲的他，兼任Louis Vuitton男裝藝術總監及其個人品牌Off-White的行政總裁，同時是一名DJ、藝術家、平面設計師、造型師，在不同創作層面上均極具影響力，人生與事業皆正值高峰。Virgil Abloh的突然離世，無疑讓很多人錯愕及惋惜，尤其與他同輩的70、80後世代。Virgil Abloh在整個人生中，逐步實現了很多人的夢想。他生前總愛把這句話掛在口邊：「我所做的一切，都是為了17歲的自己。」

Virgil Abloh 1980年出生於美國伊利諾州，2002年於威斯康星大學麥迪遜分校取得土木工程學位；2006年到伊利諾州理工大學深造，完成由建築大師Ludwig Mies van der Rohe策劃的建築碩士學位課程。單看他的學歷，似乎與時裝沒有任何關聯，然而，在伊利諾州理工大學校園裏，Virgil Abloh被當中的一座由建築師Rem Koolhaas建造的教學大樓所吸引，Koolhaas曾為Prada設計時裝騷埸，因而開啟了Virgil Abloh 對時裝的興趣，加上其母是個裁縫，他亦從母親身上學會縫紉知識。

與Kanye West的友情

說到Virgil Abloh的事業成就，不得不提他的摰友Kanye West（現已改名為Ye）。早在2000年初，當時還是學生的Virgil Abloh在芝加哥一間印刷店工作時，首次遇上當時已極具人氣的Kanye West。既懂音樂又懂設計的Virgil Abloh，甚得對方歡心，後來與Kanye West的時任經理人John Monopoly會面後，更被獲聘用為Kanye West團隊的創意總監兼造型師。2009年，Virgil Abloh與Kanye West更一同到Fendi的羅馬總部實習，其間兩人建立起更深厚的合作關係。隨後Virgil Abloh更被任命為對方旗下創意公司DONDA的創意總監，還為他的著名專輯Watch The Throne擔任封套藝術創作，並獲格林美Best Recording Package獎項的提名，亦因此首度備受外界關注。

2012年，在Kanye West的鼓勵下，Virgil Abloh成立個人品牌Pyrex Vision，當時他將一件價值40美元（約321港元）的Ralph Lauren滯銷貨改造，透過絲網印刷加上其個人品牌的logo，最終以每件550美元（約4290港元）的高價出售，成功引起潮流界的注意，再加上他們兩人在音樂圈及潮流圈的人脈，在Justin Bieber、G-Dragon等潮人加持下，品牌迅速竄紅。不過品牌成功卻也引來許多同行爭相模仿，甚至出現假貨氾濫，Virgil Abloh不但視首個個人品牌為失敗之作，而且在一年後將Pyrex Vision結束，然而，這次的經驗卻為他的成名品牌Off-White埋下伏筆。

注入街頭文化

要數真正令Virgil Abloh成名的，絕對是他2013年創立的個人品牌Off-White（現已定名為Off-White c/o Virgil Abloh）。當年在意大利時尚集團New Guards Group的協助下，在米蘭成立品牌，呈現Virgil Abloh的美學主義及設計意念。從小深受音樂及滑板文化影響的他，在他的巧手之下，「模糊」了街頭文化與high fashion之間的界線。以手繪引號、交叉箭嘴、索帶、大階字母和路障斜線作為品牌的識別，而這些植根於街頭服飾的設計語言，透過Virgil Abloh的大膽玩味解構、不規則剪裁，讓品牌游走於街頭與高級時尚之間。

2014年，品牌更首度於巴黎時裝周亮相，Virgil Abloh的首個女裝系列，不但讓他入圍LVMH Prize決賽，更重要的是，亦意味着街頭文化在主流時尚圈的地位提升。另一方面，Virgil Abloh天生擁有生意頭腦與市場戰略，這亦成功令Off-White「爆紅」。一直以來，品牌不斷推出聯乘系列，除了備受年輕人追捧的Nike外，還有一些令人意想不到的名字，例如2018年春夏季度，Off-White就與Jimmy Choo合作推出女裝鞋履系列，讓品牌打進主攻專業女性顧客層的市場，在設計和商業上都得到來自高級時裝及街頭文化界的肯定。

成為LV首位非裔黑人藝術總監

隨着街頭文化在時裝界「抬頭」，Virgil Abloh的名字亦獲得LVMH集團管理層的關注。2018年，Virgil Abloh出任Louis Vuitton的男裝創意總監。時尚媒體喜以「LV首名黑人非裔藝術總監」來形容他，雖然聽起來有些政治不正確，不過在向來以白人男性設計師為主導的時尚圈，Virgil Abloh確實能透過自己的種族膚色，來打破大眾對種族、文化等偏見。在任3年間，除了給品牌注入街頭元素，往往亦善用藝術總監的話語權，在每一季的系列中注入黑人藝術、音樂與舞蹈文化，亦曾邀請700名巴黎服裝設計系學生換上不同顏色的T恤參與時裝周，對推動多元文化不遺餘力。

在Virgil Abloh離世的數天後，Louis Vuitton如期在美國邁阿密發表他操刀的最後一個2022年春夏男裝系列。他以Amen Break為主題，將Rave dance、經典hip-hop組合Wu-Tang Clan的造型等黑人潮流文化元素糅合至服飾之中，並透過輕柔的色系來詮釋多元文化。Virgil Abloh讓人敬佩之處，是他影響整個潮流界與時尚圈的本領，即使承受化療的痛苦，他仍努力不懈地向自己的夢想進發，在短暫的一生中散發耀眼光華。

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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