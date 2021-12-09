Hunter Schafer專訪

【明報專訊】1.作為演員，你如何形容自己的演技？

我不知道那是否可以稱為「演技」。不過表演猶如一個驚喜般進入了我的世界，這與我日常表達自己的方式截然不同，意味我仍需適應和學習。現階段我會將我的演戲方法描述為一種放大的反思形式，在尋找我的個人經歷同時，將它們與我的角色聯繫起來。

2.誰是你的女主角？

我不能只選一個。我深受我家人的影響，我們分享同一血脈，家人都是我生命中的女主角。

3.夢想（dreams）、幻想（fantasies）、想像（imagination）對你作為演員來說有多重要？

作為演員，想像力絕對是最重要的工具。演員的工作是要填補空白，我認為這需要一種積極和具有生命的想像力，不過像大多數人一樣，我經常覺得自己難以駕馭馳騁的想像力。

4.你對「Prada Woman」的理解是什麼？

我認為Prada的女性是聰明、善於觀察、獨立，她的內心是生動而充實的。

5.Galleria手袋有什麼令你喜愛的地方？

我喜歡使用Galleria手袋，因為它在很多方面都很完美，我可以將一天所需裝在手袋。它既實用又美觀，幾乎可以提升我任何的造型。