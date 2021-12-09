editor's pick：優雅線條 熱賣袋款

【明報專訊】一個時尚品牌的影響力可以從不同角度衡量，而熱賣袋款的多寡可能是最簡單顯淺的成功準則。例如Prada的Cleo手袋系列，於2021春夏「Multiple Views」時裝展首度亮相後便備受注目，粗略看看走在街上選用的女士，就知在眾多品牌推出的hobo bag（半月形可上膊手提袋）之中，Prada Cleo屬於名列前茅。可能是Prada Cleo手袋的形態以優雅的幾何線條所構成，比同類袋款更為流麗雋永。

Cleo手袋系列除了提供不同尺碼、顏色和材質的選擇外，Prada還有其他形態接近的hobo bag袋款，例如Re-Edition 2000 Re-Nylon手袋和Re-Edition 2005 Re-Nylon手袋，前者造型斯文簡約，後者則配合金屬手提帶、粗孭帶及可拆卸拉鏈小袋，感覺隨性有型，兩者皆以再生尼龍製成。

另一熱賣系列Signaux，則以Prada的三角標誌為靈感，嬌小的閃片三角手提袋惹人喜愛，脹卜卜的軟羊皮手袋亦充滿玩味。

佳節臨近，Prada亦推出假日系列袋飾，以上提及的多個袋款均加入閃爍耀眼的新裝，即使只是黑白色調也毫不單調。