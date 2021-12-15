《花生漫畫》×Swatch 史諾比腕上狂歡賀佳節

First Base款式的表盤上，Snoopy和一班朋友打棒球，兩個指針上分別有棒球和棒球套。$800（品牌提供）

【明報專訊】大家對疫情可能已經習慣，各行各業也逐漸重上軌道。臨近年尾，節日氣氛亦明顯比往年濃厚。尤其聖誕佳節，購物意欲自然更旺盛，買腕表送給自己或親人朋友，也是個不錯選擇。不過揀禮物都先要了解別人心意，即使禮物再貴，但如果對方不喜歡也是徒添浪費，最近Swatch和史諾比及牠的一班朋友齊齊crossover，合作推出以《花生漫畫》裏各個角色為設計主題的新表，相信男女老幼收到也同樣開心。

Swatch幾乎每年均會推出不同系列的聯乘表款，但不說不知，原來今次竟是它跟Peanuts《花生漫畫》的首次合作。Swatch×Peanuts系列一共有6個款式，各款腕表設計均突顯其中角色如Snoopy、Charlie Brown、Woodstock、Lucy的個性與趣怪一面，早前在其他市場甫推出便大受歡迎。今次為與一眾粉絲、腕表愛好者慶祝聖誕節，品牌特別在12月將整間銅鑼灣啟超道專門店改裝成Swatch×Peanuts聖誕主題店，並推出原本系列以外的第7枚全新節日特別版CHOMP腕表，由Snoopy及一班可愛好友一起與大家歡度聖誕。

Peanuts經典角色亮相主題店

一眾Peanuts經典角色披上節日服飾在主題店亮相，大家可以與他們打卡合照，更可選購節日限定腕表贈予親朋好友，歡度佳節之餘，也可重拾童心。系列以Gent和New Gent腕表型號為基礎，玻璃及表殼均以生物來源物料（Biosourced）製作，每款腕表上的表環均印有Peanuts標誌。品牌精心為每款腕表設計獨立包裝，Snoopy粉絲及腕表愛好者如同時購買6款腕表，可獲贈特別訂製的畫框，展示整個系列。

節日特別版附Snoopy狗碗

至於節日特別版CHOMP的設計，則與Swatch的紅白色色彩美學呼應，並從Peanuts漫畫中汲取靈感。特別版腕表採用41毫米New Gent表殼，同樣以生物來源表殼和玻璃製成，散發濃濃節日氣氛。表帶設計以黑白相間的漫畫風格，描繪Charlie Brown、Snoopy、Lucy等人堆雪人、拉雪橇的畫面。表環用上紅色設計，以節日燈飾圖案裝飾表盤上的Snoopy狗屋，更添歡樂感覺。除了腕表，CHOMP的包裝同樣有趣。將腕表取出後，圓形的盒子其實是個不繡鋼製成的狗碗，讓大家可以和自己的寵物一起感受節日。紅色狗碗上印有聯乘標誌，以黑色線條描繪聖誕樹、狗骨頭和在雪地中玩耍的角色。此節日特別版腕表只於聖誕主題店及網上商店發售。

買表以外，品牌亦在不同時段為大家精心安排多重節日驚喜。大家可到店中參與彈珠遊戲，更有機會獲得獨家Swatch×Peanuts禮品。凡購買聯乘系列腕表，更可報名參加工作坊。在聖誕盆景裝飾工作坊中，客人可於試管內加入植物及《花生漫畫》卡通擺設，自製充滿節日氣氛的擺設。駐場書法家亦會為大家於精美聖誕裝飾玻璃球上寫名或繪圖，佈置家居。詳情請留意品牌Instagram或Facebook。在聖誕節（25日）當日，品牌亦請來本地Jazz風格無伴奏合唱組合jmJazz在主題店外為大家報佳音、演奏經典聖誕歌曲，為各位送上最真摯的祝福。●

Swatch×Peanuts聖誕主題店

日期：即日至12月31日

時間：周日至四，上午10:00至晚上9:00；

周五至六，上午10:00至晚上9:30

地址：銅鑼灣啟超道2號地下

查詢：2518 9918 ●

自訂Peanuts表盤

據品牌表示，Swatch×Peanuts系列6枚腕表和節日特別版CHOMP也非常搶手，但如果想與別不同的話，大家也可選擇親自設計Swatch×You Peanuts特別版腕表。（圖C）

Swatch×You是品牌的網上訂製平台，客人可在幾分鐘內為自己設計出獨一無二的腕表。品牌在網上準備了3款新的Peanuts背景圖案，大家可將虛擬腕表移動到圖案上，並將圖案放大縮小或旋轉調校，按個人喜好選擇機芯和時標的顏色，最後在表殼背面添加最多15個字符的信息，製造屬於自己的獨一無二Peanuts特別版腕表（$1000）。個人化腕表在瑞士生產，並在3至4星期後送到客人手中。如果不是太心急的話，也可以現在預訂，作為2022的新年禮物。

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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