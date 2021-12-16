showcase：服裝設計用料處處巧思 日系美式風格 展現匠人精神

【明報專訊】提起日本時裝文化，不得不提的就是日系美式風格。二戰後的日本百廢待興，對西洋時尚著裝趨之若鶩，尤其是美國強勢的流行文化，如中產的長春藤大學學院風、美式牛仔裝、工裝、街頭或休閒服等，均深深影響日本人的穿衣風格。憑着日本人認真的匠人精神，加上數十年的發酵和改良，日系美式時尚大有青出於藍之勢，45R就是其中一個出色的例子。

重看歷史，45R在1977年創立，這意味品牌一路秉承匠人精神來製作日系美式服飾已經超過40年，雖然多年來風格未有大變，但衣飾總有着屬於日本的那種細膩與巧思，致令品牌屹立不倒。來到2021年秋冬季度，45R再次以「海」為系列主題，只因品牌社長高橋慎志早年因受大海的啟發和魅力所吸引，而設計出海上工作服。他亦因為對大海的敬畏，明白到面對浩瀚海洋要心存謙遜，這反而讓他從中找到心靈上的寧靜，因此品牌與大海一直有着密不可分的淵源。

「衝浪小子」演繹秋冬系列

2021秋冬系列的故事由高橋慎志親自創作的人物——衝浪小子Hayama-kun（下圖）而展開。從夏季開始，Hayama-kun一路滑浪到了秋冬季的海域，隨着氣候的變化，海洋反而有種安好恬靜的氣息，還帶有絲絲神秘感、有待探索的景象……系列的衣飾亦配合逐漸變冷的天氣，棉質、細嫩羊毛、羊絨、boiled wool（縮絨）、BOA（仿毛皮）和燈芯絨等不同厚度和質感的物料一應俱全。其中以Authentic Stadium為主題的一組衣飾，以一件棒球外套為代表，在45R的品牌字典中，Authentic又解作Oceanic（大海的），棒球外套以品牌經典的Stadium Jacket為藍本，以粗花呢效果的物料製成披肩領子，深藍色調加上背後的Forty-Five R及帆船刺繡，帶出系列「海」的主題。另一件雙面外套則以日本人流行於冬季的賞鯨活動為刺繡主題，全人手製的刺繡充滿日本傳統風情，而刺繡圖案的頂部刺上「Niiiiiiipon」一字，參考自「日本」的日文拼音，當中的7個i則代表七大海洋，巧思創意無處不在。

縮絨大褸保暖 印花圖案藏祝福

多款不同顏色配搭的特大海軍大褸（peacoat），企領設計可以抵禦強烈海風而又顯得英姿颯颯。海軍大褸以45R引以為傲的縮絨方法製成，令織物質地緊密，增強彈性和保暖度，外觀上則令縫口位及車線接駁位流露截然不同的復古感覺。

系列還有海上工作服常見的間條圖案的有領上衣、連帽上衣及連身裙，卻有別於常見的藍白色而用上啡黑色間條。印花、刺繡長裙及連身裙也是品牌每季必不可少的單品，在45R的演繹中，印花不止是用作點綴的圖案，亦承載了各種寓意及祝福，這些窩心的細節，也許就是日本品牌認真的匠人精神以外，另一些觸動人心之處。

查詢：45R 2861 1145（灣仔星街店）

文：溫兆明

模特兒：Duni K.（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Yanni

編輯：王翠麗

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