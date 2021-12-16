stylehub：有機休閒服品牌 登陸香港

【明報專訊】不難發現近年人們比以往更注重健康，運動風氣亦日漸盛行，連帶穿搭也漸漸趨向運動休閒的風格。人們關注個人健康之餘，對地球的「健康」也同樣關注，可持續發展的訴求變得日益高漲，令以環保物料製造的成衣產品更有市場。

選用碳纖維布料 可生物降解

最近連卡佛就在亞洲首度引人休閒服飾品牌Pangaia，與其說是休閒服飾品牌，更正確點說，它是間不斷研究並尋找新方法去保護地球的物料科學公司，目標以推動可持續發展為本。無論在製作衣服、科研及生產自家可持續物料過程方面都崇尚天然。品牌名字Pangaia的pan是指包羅萬有，而Gaia則代表希臘大地女神。品牌信念為Made for every day, for everyone。其出品大部分為中性設計的簡約運動服飾，尺碼由XXS到XXL不等，適合不同年齡身形，顏色以鮮艷色彩為主。最大賣點當然是其創新物料，例如選用的有機棉，用作生產的水分，95%來自天然雨水，目的是要保護地下水及地表水資源；C-FIBER（碳纖維）以桉樹漿和海藻粉結合而成，是100%可生物降解及節水的布料；最後介紹的PPRMINT（薄荷纖維），則是一種以持久氣味控制及闊光譜抗菌處理工序製成的纖維，能令產品長時間保持清新。

正如連卡佛和Joyce的總裁Blondie Tsang說：「Pangaia為時裝重新訂立指標，成為行業的先驅，推動社區和全球作出積極改變。Pangaia亦重新為現今的『奢華』定義——分享寶貴時刻、享受大自然、珍惜現在所擁有的，這些都是我們一直追尋的生活態度和方向，對『奢華』賦予全新的定義。」

查詢：連卡佛 2118 3388（IFC店）

文：溫兆明