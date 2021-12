點止腕表袖口鈕 型男派對亮「飾」

next

【明報專訊】佩戴珠寶首飾只是女人專利?這種觀念未免太過保守。事實上,早在古代,男性君王及貴族便會將珠寶披掛於身上,彰顯地位和權威。時至今日,兩性地位平等,男女當然不會以身上的珠寶首飾來比較高低。近年,愈來愈多男士注重打扮與個人形象,對珠寶首飾的配搭亦變得講究。踏入年尾的party season,又是大家穿金戴銀的好時機!

文:劉詩言

模特兒:Ace(A1M Management)

化妝及髮型:Emma Ma(Make Up For Ever Academy)

近年,時尚界掀起「無性別時尚」概念,除了時裝設計師把衣服的性別模糊化,亦有高級珠寶品牌如Tiffany & Co.推出男士專屬系列,打破大眾對男士配飾離不開腕表、袖口鈕的刻板印象。日本高級珍珠品牌Mikimoto近年也積極開拓潮男市場,除了找來備受男女時裝迷追捧的COMME des GARÇONS合作推出聯乘外,更推出走型格路線的黑珍珠系列,一改珍珠予人女性化及優雅的形象,吸引男士目光。

寶石忌選女性化設計

雖然大眾對男士佩戴首飾的接受程度愈來愈高,但建議男士還是要避免挑選過於女性化的款式。以鑲嵌寶石的首飾為例,圓形、橢圓形、公主切割、水滴造型的寶石,由於其柔和的弧形線條,男士佩戴後,大多予人格格不入的感覺。男士宜選擇簡潔、以方形切割為主的款式,當中的稜角能突顯穩重及陽剛氣質。至於色系方面,建議選擇單一顏色為主,並以冷調色系為佳,例如是透明、黑或藍的寶石,整體看來更能體現男人味,亦容易配襯。

同樣道理亦可應用到水晶首飾上,龍頭品牌Swarovski一直以浮誇閃爍設計獲得不少人歡心,自時尚達人Giovanna Engelbert於2020年接任品牌創意總監一職後,把設計推向更大膽的路線。一款出自她手筆的choker頸鏈,以一排巨型的透明枕形切割水晶為重點設計,並透過爪鑲方式讓水晶產生漂浮的錯覺,極具戲劇感。除了適合女士配搭黑色晚裝,男士亦可用來配襯basic wear,令造型變成具看頭的party look,外披一件型格的連帽外套作平衡,塑造剛柔並濟的形象。

粗獷金屬突顯陽剛味

金屬首飾是另一種男士經常佩戴的飾物,無論是吊墜頸鏈或鎖鏈形銀手鏈,都是主流選擇。想透過配飾來提升個人形象,首飾的尺寸往往是關鍵。數十年前,也許受傳統黃金首飾文化影響,有些人不但喜歡佩戴黃金頸鏈,且追求粗大,以突顯自己的「財氣」。當然,時至今日這觀念已逐漸改變,但男士一般較高大強壯,宜選擇體積具分量的首飾,更能突顯陽剛味。在Celine 2021秋冬男裝系列中,可見一款極粗身金屬環扣頸鏈,流露Hedi Slimane筆下一貫的搖滾氣息, 即使配襯古典的白色高領荷葉邊襯衫,依然是他筆下那個叛逆男孩,由此可見鮮明配飾為造型帶來的影響力。

在派對場合中,往往可藉着身上的獨特配飾與陌生人打開話匣子。首飾以外,男士想為派對造型注入亮點,還可以靠精緻的配件。像是Prada推出的多款配有鏈帶的拋光皮革配件,可當作小手袋,當中運用了三角形圖案塑造立體感,令帶金屬光澤的皮革更突出,能為一身黑色衣著增添亮點,兼呼應派對玩樂氣氛。再玩味一點有什麼選擇?Louis Vuitton咖啡杯造型手袋,相信是近期大熱。這隻特大「咖啡杯」,出自品牌已故男裝藝術總監Virgil Abloh的手筆,他以各種早上日常活動的元素為設計靈感,配合大家節日時由朝玩到晚的造型。●

編輯:梁小玲

美術:謝偉豪

