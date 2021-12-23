showcase：塑造閃亮造型過聖誕

【明報專訊】疫情到來已經兩年，回顧爆發初期的恐慌，的確不堪回首。不過病毒已經變種再變種，捱到今時今日的香港人也變得異常堅韌，生活也要繼續過。明天就是一年一度的平安夜，即使外出慶祝，要面對一關又一關的防疫措施，亦難再有盛大的千人派對，但卻無阻愛美之人穿上派對服飾，於佳節出外尋樂。

強悍與性感集於一身

不知大家是否搞清餐廳和宴會場所的B、C、D區的分別，只知道疫情帶給我們的不方便已差不多整整兩年，但聖誕佳節在即，令人難掩假日興奮心情，當各式各樣的防疫措施早已變成習慣，亦不會妨礙我們悉心打扮出外慶祝的心情。

在久違了的派對場合，穿得「sharp醒」是指定動作，Alexander Wang的一件鮮紅色超短身開胸上衣，以緞紋質地營造獨特紋理，配上同系列bra top，以及腰部粗橡筋位飾有品牌名稱的高腰收腳西褲，顯露玲瓏曲線兼略帶健康的性感，是個青春洋溢的派對造型。

若要走成熟高端路線，全黑禮服風格的西裝外套就是絕佳選擇，Alexander Wang的雙排扣西裝連身裙集強悍與性感於一身，光滑質料流露時尚貴氣，堅挺結實的肩墊則營造power suit的上身，落到腰位的粗腰帶加強收身功效，略長的下襬內可配搭貼身西褲，或索性穿上超短迷你裙自信展露美腿。

另外Helmut Lang的一件可拆式皮帶雙排扣短身西裝，配上同系迷你裙；或是Alexander McQueen的一件不對稱荷葉邊下襬西裝，都能夠配襯出類似效果，當中細節各具特色，可隨個人喜好選擇。

啞黑色面料配仿珍珠閃石 甜美可愛

另一游走於高調與低調之間的造型，就是The Row的樽領羊絨上衣，低調之餘兼具保暖之效，下身則來個衣不驚人誓不休的強烈對比，配以Balmain的銀色反光面料燈籠褲，再穿上Alexander Wang飾有窩釘圍邊和透明PVC搭帶高跟涼鞋，「型到爆廠」莫過於此。最後，若與男伴相約浪漫晚餐，不想穿得太孩子氣，卻又想保留點點公主的甜美可愛，來自上海的品牌Ming Ma的連身迷你裙就最適合不過，全啞黑色的面料釘上仿珍珠及閃石，還有蕾絲飾邊衣領和公主袖，甜美浪漫之感將毫不費勁手到拿來。

作為另一半的男方，則切忌穿得比女伴花枝招展，安全的黑色固然最恰如其分，不過也要加上不慍不火的型格細節才叫合格，例如Celine一件於衣領、胸前和肩膊飾有垂墜幼鎖鏈的皮褸，Alexander McQueen的一件衣領飾有金屬小徽章的白恤衫，以及Prada繡上珠片圓點的恤衫和鑲有圓點窩釘的尼龍外套等，超班的品味必然令女伴另眼相看。

查詢：連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：溫兆明

模特兒：Shiyi、Mark Ng（We Management）

化妝及髮型：Carry Chan

編輯：陳淑安

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