城市藝術族群腕表 塗鴉星形標誌 表盤上紋身

單陀飛輪腕表——1990年代Gully在法國各地以塗鴉藝術聞名，其後離開街頭藝術圈，開設個人藝術工作室，這次跟Roger Dubuis合作推出結合其塗鴉風格的Excalibur Gully Monotourbillon單陀飛輪腕表。（Gully IG截圖）

【明報專訊】腕表與藝術，有很多相通之處。傳統機械製表的每個零件也由人手製成，當中需要非常精細的手藝和技術；而成功的藝術創作，很多時也有其獨特創作手法，加上長時間的琢磨來建立自己的風格。近年不少品牌推出藝術主題腕表，Roger Dubuis就將大家在日常生活中常接觸的貼地藝術——紋身與街頭塗鴉，結合在高級腕表上，2021年完結前，以下兩枚腕表，不可錯過。

Roger Dubuis的腕表設計一向突破常規，在疫情下，品牌展開新計劃，推出「城市藝術族群」（Urban Art Tribe）腕表，與來自世界各地的藝術家合作，為品牌帶來新面貌。

「城市藝術族群」請來3位藝術家到Roger Dubuis自家廠房基地，重新演繹Excalibur王者系列Monotourbillon單陀飛輪腕表的標誌星形機芯。第一枚的Excalibur Dr. Woo MT 腕表在11月推出，由著名紋身藝術家Dr. Woo設計。Excalibur腕表表殼和機芯一直以簡潔利落的線條創造出強烈視覺效果，辨識度極高。Dr. Woo則擅長創造具超現實感的針紋設計，以極簡、單色、單針的獨特風格在紋身界聲名大噪。他以異常穩定的手藝著稱，其接近完美無瑕的幾何形狀和超細線條為他贏得國際名聲，亦曾為不少知名人士如碧咸、G-Dragon等設計紋身。

受紋身針法啟發 藍寶石水晶蝕刻黃金

在重新演繹的過程中，Dr. Woo以Excalibur系列Monotourbillon單陀飛輪腕表的星形標誌為出發點，將此經典設計想像成一艘不斷向前推進的火箭，象徵一場穿越時空的旅程。他亦在設計中加入自己鍾愛的其他極簡風格圖形符號，包括作為能量來源的月亮、光從地面反射形成的三角形，以及代表所有人之間無限連結的圓圈。直徑42毫米的腕表用上Eon Gold玫瑰金表殼，Eon Gold是種特殊的18K 5N合金，在極端環境條件下仍可保持亮麗色澤。製表師先以雷射鐫刻技術將超細線條繪製在機芯下方的黑色PVD塗層面板上，展現藝術家的宇宙圖。表底蓋亦採用類似工藝，將複雜手繪裝飾嵌入表底。

在機芯方面，製表師改良了多個細節，不僅提升其通透感和深度，亦令品牌的獨特星形裝飾得以自由地懸浮在發條盒上方。雙線圖案被巧妙地運用於表冠和表圈的凹槽、五芒星角、陀飛輪框架、表盤邊緣的小時標記和指針上，帶來一種若隱若現的感覺。受到Dr. Woo紋身針法的啟發，品牌以特別技術將黃金蝕刻到藍寶石水晶玻璃上，在表盤上呈現五芒星形，展現出精密細緻而又引人注目的設計。

Excalibur Dr. Woo MT 腕表配搭RD512SQ 機芯，限量 8 枚，聽聞甫推出即售罄。但大家也不用灰心，因為「城市藝術族群」系列第2款：Excalibur Gully Monotourbillon單陀飛輪腕表最近登陸了香港。

Gully簽名 以熒光亮彩噴漆上色

Excalibur Gully Monotourbillon腕表是跟法國街頭塗鴉藝術家Gully的合作。他在1990年代時在法國各地以塗鴉藝術聞名，其後離開街頭藝術圈，開設個人藝術工作室。Gully的創作結合多種風格，從超級寫實主義到普普藝術，以及超現實主義和立體主義，創造出帶有童真的幽默創作，他以色彩繽紛的塗鴉藝術重新演繹星形標誌。

腕表表殼和機芯採用簡潔的切割線條，表盤上的Gully字母標籤採用知名的單線技術創作，是對他首次街頭塗鴉作品的致敬之作。他重新詮釋了Roger Dubuis的星形標誌，在表盤上以一筆畫出兩個星星。兩顆星星在表盤的左上角和右下角懸浮着，上方分別有紅色的G字，粉紅色和綠色的兩個L字、給合橙和黃色的Y字，加上陀飛輪外圍的藍色U字，正是Gully的簽名。城市藝術中經常用到不同顏色的噴漆，在表盤上的Gully的簽名亦以熒光亮彩噴漆上色，並填入Super-LumiNova夜光塗料。

腕表跟Dr. Woo款式一樣配搭RD512SQ機芯，由於陀飛輪重量減輕，動力儲存大幅提升至72小時。Urban Art Tribe系列腕表亦跟其他Roger Dubuis推出的腕表一樣，獲日內瓦印記認證。腕表同樣限量發行8枚，採用42毫米深灰色DLC鈦金屬表殼，配搭黑色小牛皮表帶，並配備快拆系統。

為配合腕表新作，品牌在今年9月開業的海港城專門店亦化身成為藝術畫廊，新表以外亦同時展出從英國移居香港的藝術家Szabotage的創作。他運用最喜歡的香港標誌元素和絢爛塗鴉色彩，重新詮釋Roger Dubuis星形結構，加深品牌與本地的聯繫。

查詢：2739 0138

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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