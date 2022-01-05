藍色精鋼計時表 復刻腕表 回到1969年時光

一系列專門店限定新表剛登陸香港專門店。新店裝潢貫徹簡約風格，以柔和色調塑造溫暖、輕鬆環境。店內特別設有「故事吧」（Story Bar），大家可跟4件展品互動，以驚喜方式深入了解品牌的故事。（品牌提供）

【明報專訊】新一年大家都寄望有更好發展，尤其做生意的，面對「疫」境，更希望能砥礪前行。不少品牌近日亦大搞活動，或找來明星名人助陣，或舉辦各種體驗活動，至於Zenith，就趁機在鬧市中心開設全新品牌專門店，並帶來一系列專門店限定款式新表。

2021年Zenith密密開舖，繼東京銀座及上海南京西路的專門店重新開幕，和在瑞士勒洛克勒（Le Locle）的品牌表廠內開設專門店後，在年底時亦重返香港和澳門地區，11月先在澳門銀河開業，再在12月落戶銅鑼灣時代廣場3樓，讓本地表迷也能選購多款專門店發售的獨家款式，其中自然包括品牌最為經典的Chronomaster Original腕表。

Original腕表 結合品牌精髓

Chronomaster Original腕表專門店限定款式以品牌的簽名藍色為主題。腕表沿用了1969年面世的最早期El Primero精鋼計時表的設計元素，並搭載品牌高振頻自動計時機芯的最新版本El Primero 3600型，動力儲存60小時，可測量並顯示1/10秒。藍色表盤配搭銀色計時盤，腕表另備有精鋼表鏈或藍色小牛皮表帶可供選擇。設計簡單不花巧，卻將所有精髓都結合在小小的腕表之上。

復刻系列 向傳統致敬

復刻腕表在市場上一直有不少捧場客，專門店限定表款中就有3枚值得留意的Chronomaster Revival腕表。Chronomaster Revival A3817復刻版腕表忠實呈現1971年推出的同名款式，結合酒桶形精鋼表款和A386的三色表盤設計。復刻版採用跟原表款相同的倒角酒桶形表殼，搭配泵式按鈕，不同之處是採用鏤空透明表背（A3817原表款配備精鋼表背），讓大家能欣賞內裏的El Primero高振頻自動上鏈計時機芯。腕表分別備有表帶或表鏈，其中精鋼ladder表鏈是系列早期用到的Gay Frères表鏈的現代版，向傳統表款致敬。

Chronomaster Revival Safari復刻版腕表則以深橄欖綠色及雲杉綠色為主題，腕表沒有沿用傳統的緞光和拋光處理表面精鋼表殼，改用上比精鋼更輕盈但更堅固的鈦金屬。整個表殼包括飾以星形紋章的表冠和泵式按鈕，同樣採用微噴砂裝飾，透過啞光飾面吸收光線，突顯深邃色調。巴頓形時標和指針覆有暖米色Super-LumiNova夜光物料，橡膠和Cordura效果表帶採用呼應表盤的卡其綠色調。

跟兩國際鐘表媒體合推別注款

至於由Zenith與SJX Watches攜手合作的Chronomaster Revival Poker Chip復刻版腕表，從El Primero G383腕表汲取靈感，重新演繹大受歡迎的復古表款。G383腕表獲收藏家稱為Poker Chip（撲克籌碼），在1969年推出，是早期El Primero表款中設計較為獨特罕見的款式。表款以別出心裁的分區佈局為特點，由品牌與當時的表盤供應商攜手開發，表盤上大膽鮮明的交替配色令人想起撲克籌碼，因而得名。新加坡鐘表雜誌SJX Watches創辦人Su Jiaxian亦鍾情此表款，於是建議跟品牌重新製作G383。

Poker Chip新表表盤為深灰色，運用黑色啞光和覆以Super-LumiNova超級夜光物料的分隔印花圖案。時標、計時刻度，以及環繞計時盤的放射圖案中同樣加入夜光元素。採用El Primero A386腕表的38毫米表殼，但加入微噴砂鈦金屬材質，令腕表在白晝和黑夜展現不同感覺，限量200枚。品牌亦有另一枚跟澳洲鐘表媒體Time+Tide共同設計，限量推出100枚的DEFY Classic Night Surfer。腕表採用微噴砂鈦金屬搭配啞光黑色表圈，加上層次分明的藍色鏤空表盤，配合熒光夜星標誌，靈感源自衝浪者在澳洲海岸線上看見閃耀的星星。

新店內亦特別迎來DEFY Extreme系列首款特別版作品DEFY Extreme Desert。品牌與著名自然攝影師Kourosh Keynejad攜手合作，將鏡頭下的沙漠美景融入到腕表中。腕表用上沙色的設計，靈感來自空曠的沙漠景致，配備鈦金屬表殼。45毫米表殼內的保護按鈕和十二邊形表圈零件均採用鷹眼石雕琢而成，帶漸變藍灰色效果。每顆寶石的色彩和紋理構造也有細微差異，故每枚製成品也是獨一無二。腕表另附送黑色Velcro魔術貼表帶，快拆表帶系統能輕鬆更換。搭載經典El Primero 21型機芯，1/100秒計時，50小時動力儲備，限量50枚。淺色的設計，對比一般較為深沉的表款用色，感覺與別不同。●

查詢：2111 4126

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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